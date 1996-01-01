Праздник на "Планете детей"

25 июня на центральной площади Владивостока праздновали "День Планеты Детей". Для этого праздника было важно актуализировать и показать насущность идеи укрепления семьи, формирования семейных ценностей, охраны здоровья матери и ребенка, раннего развития детей - будущих граждан Владивостока. И действительно праздник получился очень добрым, радостным и семейным.

Программа праздника включала костюмированное шествие с участием малышей, концертную программу, игры, конкурсы для ребят и их родителей. В празднике приняли участие около тысячи человек, которые получили хороший заряд энергии, здорово и весело отдохнули.

Сеть магазинов "Домотехника" выступила одним из спонсоров этого события. Благодаря такой поддержке малыши вместе с мамой и папой могли попеть караоке, поиграть в мини-футбол, участвовать в задорных конкурсах и получить кроме сладких призов в подарок домашнюю технику.

По данным отдела корпоративной информации Компании "Центр ДТ".