Въездную трассу украсил новый герб Владивостока

Усовершенствованную конструкцию на прошлой неделе установили на въезде в город - на разделительной полосе, в районе остановки транспорта "Фабрика "Заря".

Официальный символ по своему размеру в 1,5-2 раза превышает прежнюю конструкцию - 4,22 Х 3,55 м, что позволяет видеть его на дальнем расстоянии.

Герб размещен на специальных выносных опорах и оснащен подсветкой - его хорошо видно в темное время суток. "Старый" герб вскоре украсит здание думы Владивостока.