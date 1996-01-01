Аварий на сетях водоснабжения меньше не становится

7 млрд руб. необходимо на модернизацию около 700 км сетей тепло- и водоснабжения во Владивостоке. Предполагается, что средства на эту программу будут привлечены из бюджетов всех уровней: федерального, краевого и городского. Но говорить о глобальных изменениях в этой сфере пока рано. Коммунальщики, подготавливая город к будущей зиме, по-прежнему занимаются латанием дыр.

От словосочетания "гидравлические испытания" многих горожан уже бросает в дрожь. Потому что за этим стоит, как минимум, трехнедельное отключение горячей воды. А если, не дай бог, случился большой порыв, то процесс ожидания водички легко может затянуться на пару месяцев.

Сейчас гидравлические испытания завершены в трех районах города: Первореченском, Советском, Фрунзенском и частично в Ленинском. Продолжаются работы в Первомайском районе. В этом году из-за холодной погоды испытания начались позже, чем обычно. Количество порывов оказалось примерно таким же, как всегда, - 85 на муниципальных сетях.

Сегодня работники муниципальных тепловых сетей заняты в основном крупными авариями. Например, на улице Адмирала Юмашева, где без воды остаются 111 домов. Меньше повезло жителям тех районов, где произошедший порыв оставил без горячего водоснабжения один-два дома. За них возьмутся в последнюю очередь.

Как объяснил начальник Управления по вопросам ТЭКа администрации Владивостока Эдуард ЗЯМАЛОВ, ускорить процесс проведения испытаний и устранения порывов в настоящее время невозможно. Дело в том, что во Владивостоке система тепло- и водоснабжения не кольцевая, как в других городах, а ввиду особенностей ландшафта - лучевая. Если, к примеру, в Красноярске во время ремонта на котельной, жилые дома, как правило, переключают на другую котельную и горячая вода подается без сбоев, то у нас такой возможности просто нет.

Впрочем, есть и хорошие новости. Необычным для этого года является небывалое количество финансовых вливаний в подготовку к отопительному сезону - 65 млн руб. из городского бюджета плюс 70 млн собственных средств предприятий, задействованных в ремонтной кампании.

Бюджетные средства в первую очередь расходуются на замену баков-аккумуляторов на центральных тепловых пунктах. Гостехнадзор запрещает использование старых, дальнейшая эксплуатация которых может привести к серьезным авариям. Надо полагать, масштабные ремонты оправдают оптимистичные прогнозы коммунальщиков на предстоящую зиму.

И еще одна приятная новость: несмотря на то что жителям Владивостока, у которых долгое время отсутствовала горячая вода, пришли квитанции на ее оплату, всем будет сделан перерасчет, как пообещали энергетики.