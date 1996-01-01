Аварийный дом расселят

Две семьи, занимающие аварийный дом по ул. Уборевича, 10/2 во Владивостоке, будут расселены до конца июня 2005 г. Такое обещание в письме в адрес прокуратуры Приморского края дала администрация города.

Письмо было подготовлено в ответ на представление прокуратуры об устранении нарушений требований законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Напомним, в результате обрушения подпорной стенки и пристройки этого дома под угрозой разрушения оказались дом и расположенная рядом гимназия. Дом был признан непригодным для проживания постановлением главы администрации города в июне 2001 г. Сейчас на месте обрушения продолжается интенсивная подвижка грунта и происходит оседание дома. Но за прошедшие четыре года никакие меры по расселению людей так и не были предприняты.