Альтернативщик выбрал вместо автомата газорезку

Пока только один молодой человек проходит альтернативную гражданскую службу в Приморье - житель Алтайского края Валерий БОЛЬДТ устроился на ФГУП "30-й Судоремонтный завод" в пос. Дунай.

Первое время парень работал в службе радиационной безопасности, потом, по его просьбе, был переведен газорезчиком по разделке утилизированных кораблей. Судоремонтный завод предоставил альтернативщику жилье и даже помог устроиться на работу жене Валерия, приехавшей в Приморье вслед за молодым супругом.

По словам директора завода Геннадия СЛУГИНА, парень неплохо справляется со своими обязанностями. А распределение еще нескольких альтернативщиков позволило бы решить вопрос хронических вакансий.

- 30 СРЗ - предприятие, подведомственное министерству обороны, - рассказывает Александр КОНЕВ, консультант Управления занятости населения по Приморскому краю, - а это значит, что срок прохождения альтернативной гражданской службы на нем - 3 года, а не 3,5, как в гражданских учреждениях. Сейчас решается вопрос о распределении на завод еще одного призывника, на сей раз из Находки.