Торжество капитализма?

"Основные задачи буржуазной революции выполнены", - все чаще произносят в последнее время люди, профессионально изучающие российское общество. Прозвучали эти слова и в кулуарах одного из отелей столицы с видом на Кремль - в "Балчуге". Социологи из Института комплексных социальных исследований Российской академии наук (ИКСИ РАН) отчитывались о результате проделанной за 15 лет работы.

- Образ "российского бессребреника", равнодушного к владению и распоряжению собственностью, уходит в прошлое, - констатирует директор ИКСИ РАН Михаил Горшков. - Желание иметь собственность у современных россиян выражено довольно сильно, частную собственность они очень любят и проявляют к ней подчеркнуто уважительное отношение. Правда, главным образом, это касается своей собственности, нежели чужой.

Эти слова иллюстрируют выразительные данные: с 1990 года более чем в два раза увеличилось число граждан, уверенных в том, что частная собственность способствует выходу страны из экономического кризиса. С 30% до 51% возросло число россиян, которые полагают, что владение собственностью приводит к "возрождению чувства хозяина". И, наоборот, существенно, с 54% до 37%, сократилась доля тех, кто считает возрождение главной видовой черты капитализма причиной прежде всего расслоения общества на бедных и богатых.

- Россия идею частной собственности приняла как самостоятельную и, судя по всему, безусловную ценность, - считает Горшков.

Интересные результаты дал еще более масштабный по объему реcпондентов (более 15 тысяч) опрос, проведенный Институтом общественного проектирования (ИНОП) и исследовательским холдингом "РОМИР мониторинг". Тогда выяснилось, что больше половины населения (55%) одобряет переход страны к рыночной экономике, а о своем хорошем отношении даже к крупным предпринимателям заявили 60% опрошенных.