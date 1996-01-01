Нужны ли нам мигранты?

За последние 10 лет население Дальнего Востока уменьшилось на 11%, по темпам сокращения числа жителей Дальневосточный регион опережает среднероссийские показатели.

Так, на выездном заседании правительственной комиссии по миграционной политике еще в 2003 г. в Хабаровске полномочный представитель президента в округе Константин ПУЛИКОВСКИЙ отметил: "Для демографической и миграционной обстановки на российском Дальнем Востоке характерно сокращение численности коренного населения и рост внешней миграции иностранных граждан. В 1991 г. отмечалась максимальная численность жителей региона - 8 млн 66 тыс. человек. Все последующие годы Дальний Восток из-за миграционного оттока и естественной убыли терял население. Данные переписи 2002 г. показали, что в регионе проживает уже 6 млн 686 тыс. человек. За 10 лет население уменьшилось более чем на 1 млн чел. Темпы сокращения населения Дальнего Востока почти в 4 раза выше, чем в целом по стране".

Это происходит не только за счет низкой рождаемости и высокой смертности. 95% - это мигранты, которые переехали в центральные регионы России и другие государства, где уровень жизни выше и условия благоприятнее. Если в 1995 г. Дальний Восток отставал от Центрального федерального округа по среднедушевым доходам населения на 8,6%, то в 2001 г. - уже на 29,6. В связи с нехваткой собственной рабсилы за три последних года на 4% вырос приток иностранной.

Как сообщила заведующая лабораторией анализа и прогнозирования миграции Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Жанна ЗАЙОНЧКОВСКАЯ, согласно прогнозам убыль трудоспособного населения в России начнется уже в 2006 г.: молодежи, входящей в трудоспособный возраст, будет меньше, чем выходящих на пенсию пожилых людей. На 2007 г. в России прогнозируется убыль в 150-200 тыс. чел., на период 2010-2020 г. - до 1,5 млн чел. в год. По официальным сведениям, сейчас в стране 65-66 млн занятых. За 5 лет мы можем потерять до 8% от этого уровня, а с учетом "теневой" занятости (20-30% от общего показателя) - более 10% трудоспособного населения. Это огромная цифра. В таких условиях миграция становится единственным источником пополнения трудовых ресурсов.

К середине XXI века население России сократится до 100 млн чел. (до 80 млн, если миграции не будет). В самое тяжелое положение попадут пенсионеры. Если российский рынок не пополнится трудовыми мигрантами, нынешние 40-45-летние не смогут быть обеспечены пенсиями: необходимо будет отчислять примерно 40% зарплаты трудоспособного населения на пенсионные взносы. Вряд ли пенсионная реформа справится с этой проблемой. Увеличение производительности труда - тоже не выход. Даже в советские времена Россия с ее ускоренной индустриализацией неимоверно отставала от Запада. Если даже через 20 лет мы достигнем уровня производительности труда восточно-европейских государств (Чехии, Венгрии), все равно российский рынок труда останется дефицитным.

Демографический кризис коснулся не только России, но и развитых европейских стран. Пока им удается разруливать ситуацию. Как? До середины века Европейское сообщество планирует привлечь до 1 млн мигрантов в год, США - до 1 млн иммигрантов в год. Таким образом, рынок иммигрантского труда в ближайшие 50 лет будет невыгодным для России, она не может конкурировать ни с Европой, ни с США: у нас не будет возможности отбора качественной рабсилы.

Сегодня, по данным социологов, в России 3-4 млн мигрантов, приехавших на заработки. Около 2 млн россиян выезжают на пределы страны на закупку товаров, сезонные работы. Основной прирост произошел до 1995 г.: после начала чеченской войны и дефолта-98 приток мигрантов в Россию резко сократился. В итоге миграционный прирост за счет стран СНГ составил до 100 тыс. человек в год, столько же из России выезжает на Запад.

Словом, как ни крути, мигранты необходимы.