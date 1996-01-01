Поезда на Чуркин отменят

Филиал ОАО "РЖД" сокращает движение электричек.

Движения пригородных электропоездов до станции мыс Чуркина по вторникам и четвергам отменяется.

Это ограничение вводится с 28 июня в связи с выполнением ремонтных работ во владивостокском тоннеле и продлится до полного завершения ремонта. Руководство Владивостокского отделения дальневосточной железной дороги приносит свои извинения жителям Приморского края за временное неудобство и обещает восстановить движение в как можно меньшие сроки.