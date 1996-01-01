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"Примтеплоэнерго" по счетам не платит
Директор краевого государственного предприятия "Примтеплоэнерго" Сергей ВАХНИН и руководители крупных предприятий, в чьем ведении находятся котельные, отапливающие жилые районы, приняли участие в совещании, прошедшем в мэрии Находки. Основной вопрос - погашение задолженности "Примтеплоэнерго" предприятиям.
По информации пресс-службы администрации, на сегодняшний день "Примтеплоэнерго" должно НСРЗ 26 млн руб. Генеральный директор предприятия Андрей ЧИЖ сообщает, что предприятие последние несколько лет работает в долг. За прошедший отопительный сезон сумма долга увеличилась вчетверо. По информации руководителя НСРЗ, котельная НСРЗ находится в аварийном состоянии, на ремонт котлов и оборудования требуется по меньшей мере 8 млн руб.
В похожей ситуации находится Рыбный порт, которому "Примтеплоэнерго" должно 20 млн руб. Относительно благополучно на этом фоне выглядит Приморский завод, однако генерального директора ПЗ волнует вопрос поставок мазута.
Как считает мэр Находки Олег КОЛЯДИН, от решения вопроса взаимных неплатежей фактически зависит подготовка города к зиме и стабильное ее прохождение. Глава города предполагает обсудить сложившуюся ситуацию в администрации Приморского края, на ближайшее время также запланировано еще одно совещание с участием директора "Примтеплоэнерго", где будет согласован график погашения задолженности.
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