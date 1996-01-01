Надеждинские коммунальщики перекрыли воду

Перекрыт доступ воды в квартирах, чьи хозяева хронически "забывают" вовремя оплачивать соответствующие коммунальные услуги. Первыми под разводной ключ сантехника попали должники поселков Тавричанка, Раздольное, Барановский.

К жестким на первый взгляд методам Надеждинское ЖКХ (НЖКХ) пришло после неудачного опыта работы его предшественника - предприятие обанкротилось, задолженности населения составили порядка 13 млн руб.

Вновь образованному коммунальному хозяйству ко всему прочему, пришлось работать в изменившихся условиях: с 1 января согласно федеральному законодательству жилищно-коммунальные службы перешли на самостоятельный баланс. В настоящее время задолженность населения коммунальному хозяйству за оказание услуг водоканала за период с января по 1 июня 2005 г. составила 6 млн руб.

По словам директора НЖКХ Юрия ПРЯДКО, трехдневный рейд прошел без экстремальных ситуаций, многие жильцы признают свою вину и в большинстве своем смиренно воспринимают карательные меры.