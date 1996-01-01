Жители Арсеньева митингуют против всего

В Арсеньеве состоялся митинг протеста против проводимых правительством реформ в области ЖКХ, здравоохранения, образования, армии, монетизации льгот, принятия проектов Лесного и Водного кодексов. Как сообщили в пресс службе арсеньевской мэрии, участников было около 1000.

Среди выступающих были представители совета пенсионеров, местного отделения КПРФ, профсоюзов и общественных организаций. Один активист из КПРФ предложил вынести на референдум 17 вопросов относительно повышения уровня и качества жизни населения.

В принятой резолюции митингующие потребовали проводить реформы с социальной ориентацией, приостановки действия жилищного кодекса, пока не будут вложены необходимые средства в ремонт жилья; обеспечения госзаказа на строительство боевых вертолетов "Ка-50" и "Ка-52" в ААК "Прогресс" и продукции военно-морской тематики на "Аскольде". Еще одно требование - установить долю расходов населения на оплату комуслуг не более 10% от совокупного семейного дохода.