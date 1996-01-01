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"Доброе сердце" от единоросов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Хабаровские единоросы и "Молодежное Единство" начинают реализацию программы "Доброе сердце", об этом заявил председатель политсовета Хабаровского регионального отделения политической партии "Единая Россия" Юрий ГУЛЯГИН на пресс-конференции в Хабаровске.

В прошлом году, как рассказал руководитель организации "Молодежное Единство" Сергей ХОБТА, прошла акция по сбору помощи детским домам краевого центра. Руководила акцией активистка молодежной организации, студентка ДВГУПС Валерия БОРТНИКОВА. Была оказана помощь подшефным детским домам №1,2,5,6. Так, 6-ой детский дом получил телевизор.

Также в 2005 году кроме детских домов взято шефство над краевым Домом ветеранов. Кроме этого под опеку местной парторганизации попал Дом ребенка, которому недавно была оказана помощь на 50 тыс. рублей.

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