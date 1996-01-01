Новая победа корейской красавицы

19-летняя Екатерина ЛИ из Хабаровска стала победительницей прошедшего в Москве конкурса красоты. Екатерина стала обладательницей не только первой короны, но и туристической путевки в Сеул.

Успех в столице - не первая победа, одержанная Екатериной. Впервые на подиуме она дебютировала в 15 лет. Дебют принес второе место в конкурсе "Мисс Русская Кореянка", организованный Ассоциацией корейских организаций Дальнего Востока и Сибири.

Екатерина - студентка Хабаровского педагогического университета, учится на факультете восточных языков. Вечерами занимается национальными танцами и участвует в работе молодежного корейского центра "Корё".