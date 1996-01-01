Лучшая школа России находится в Находке

Дипломантом Всероссийского конкурса "Лучшие школы России" стала Находкинская общеобразовательная школа № 9, принявшая участие в финальном этапе конкурса, который прошел в Москве.

Конкурс среди российских школ второй год проводится Министерством образования и науки совместно с Федеральным агентством по образованию. В этом году школа № 9 Находки стала единственной из всех школ Дальневосточного региона, в числе 30 финалистов страны продолжившей борьбу за главный приз.

На муниципальном этапе конкурса школа была представлена в номинации "Школа профессиональной карьеры". Практика 13-летнего сотрудничества Морского государственного университета имени Невельского, Приморского морского пароходства и находкинских школ № 9 и № 23 уже давно признана специалистами уникальной. ПМП гарантирует молодым специалистам высокооплачиваемую работу, дает возможность старшеклассникам из лицейских классов пройти плавпрактику на своих танкерах, патронирует подопечных на протяжении всего процесса обучения в школе и вузе. Практически все выпускники -лицеисты ежегодно поступают на бюджетную основу в вузы, и сегодня на работу в пароходство уже поступили 33 помощника капитана и механика - бывшие ученики школы № 9.