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Медаль "За интригу"
Школьные выпускные экзамены, слава богу, позади. Молодежь готовится к последнему школьному балу, а некоторые уже находятся в предвкушении заслуженных наград - золотых и серебряных медалей. Будут звучать пафосные речи, будут хвалить за старание самых умных. Жаль, правда, что многим ребятам, кроме отличного аттестата, больше ничего не дадут и не скажут. Для того, чтобы награда досталась именно вам, нужно было еще и посуетиться заранее.
А дети-то еще верят, что если все годы отлично учиться, то медаль гарантирована. Отнюдь.
Информация о том, что все медали выдаются по разнарядке, уже сейчас муссируется как вполне официальная. Например, запланировано на Дальнегорский район пять золотых медалей - больше их и не будет. Количество медалей, как правило, прямо пропорционально количеству выпускников - детей чиновников или других важных персон. И будь ты хоть трижды семи пядей во лбу, будь у тебя хоть самое неординарное и безукоризненное сочинение, если в список медалистов не занесли по причине неудачного места жительства или социального положения, медаль уже не светит. "Срезают" обычно на сочинении. Потому что доказать факт того, что никаких ошибок не было, в русском языке не так-то просто. Вот как объяснить, например, что неоднократной победительнице районных олимпиад по русскому языку, чье сочинение тщательно проверили и оценили на отлично местные учителя-словесники, в крае ставят четверку за грамотность? Выходит, так оценивают работу районных преподавателей? "Постоянно слышу в свой адрес упреки со стороны краевого комитета образования, - призналась директор одной из школ Приморья. - Чему, мол, вы на своей периферии научить можете?". При распределении медалей, по-видимому, руководствуются тем же принципом, считает она. Чем меньше населенный пункт, где живет сверхумник, тем меньше у него шансов на награду.
В редакцию "ЗР" как-то позвонила учительница одной из школ Хасанского района и с возмущением рассказала, как выпускнику, которым действительно гордилось все село, не дали даже серебряную медаль. В школу позвонили из региональной экзаменационной комиссии и сообщили, что на район (!) выделено (!) лишь четыре (!) серебряные медали, поэтому их все отдали (!) Славянке. Да, мол, знаем, что ребенок талантливый, победитель всего, чего только можно, да, заработал, но сделать ничего нельзя - в райцентре есть родители повлиятельнее.
Во Владивостоке возможностей на личное и общественное поощрение больше. Правда, заполучить эту возможность тоже нелегко. Родителям одной девочки прямо в школе предложили заплатить чисто "символическую" сумму - $ 5 тыс. "Соберете деньги - будет вам медаль", - сообщил предприимчивый директор. Семья оказалась не самой обеспеченной, требуемую сумму так и не насобирала. И, как вы понимаете, медаль девочка так и не получила. А вместе с тем лишилась возможности поступить в вуз, о котором всю жизнь мечтала, на бюджетное отделение. Так мечты превращаются в пыль...
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