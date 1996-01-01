На псевдотаксистов напустят ассоциацию

Владивостокские компании такси подали документы на регистрацию некоммерческого партнерства "Приморская ассоциация таксомоторных компаний", целью которой станет борьба с нелегальными таксистами.

Учредителями ассоциации стал холдинг "Экспресс", владелец 6 компаний такси и одноименного городского транспортного предприятия. Как рассказал президент холдинга Игорь КРАВЦОВ, "мы насчитали около 100 нелегальных фирм, под чьими марками работают псевдотаксисты. Они не только не платят налоги в бюджет, но и не несут никакой ответственности за пассажиров. Не говоря уже о том, что перехватывают наших клиентов". Уже с 10 компаниями такси достигнута договоренность о вступлении в ассоциацию.