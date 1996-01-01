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В Надеждинском районе опасаются эпидемии
Теперь в Надеждинском районе пить воду будут только самые добросовестные жители, оплачивающие услуги местного водоканала. А вот стоит ли? Само наличие воды здесь небезопасно для здоровья.
Администрация района, которая, готовясь к очередному отопительному сезону буквально задыхается от нехватки средств на ремонтно-восстановительные работы того же водовода, решила навести порядок.
Надеждинские коммунальщики давно хотели ужесточить работу с неплательщиками, но мешали несколько моментов, один из которых - отсутствие самой воды в кранах надеждинцев, в частности жителей Тавричанки и п. Раздольное. Сегодня вода есть, и отныне пользоваться ею смогут лишь те, кто добросовестно и своевременно оплачивает соответствующие коммунальные услуги.
По заявлению начальника ЖКХ Надеждинского района Юрия ПРЯДКО, больше недели в районе работает специальная группа. Задача специалистов, входящих в ее состав выявление неплательщиков. В случае неоплаты коммунальных услуг, в первую очередь воды, они будут отключены от системы водоснабжения.
Примечательно, что среди неплательщиков не малообеспеченные слои населения, пенсионеры и безработные, они как раз-таки платят исправно, а трудоспособная часть населения, и в первую очередь предприниматели.
В суд уже направлено более тысячи исков о неуплате за коммунальные платежи, правда, и эти меры не привели к стопроцентному наполнению бюджета. В итоге районные коммунальщики от слов перешли к делу, отключив воду самым непонятливым.
К таким мерам в ЖКХ района пришли после того, как с начала года районное ЖКХ перешло на самоокупаемость, а районный бюджет, и без того скудный, перестал дотировать хозяйство.
Однако, как нам удалось узнать из информированных источников, одной из причин поверхностного отношения граждан к своим обязанностям по оплате услуг ЖКХ стало состояние самой воды в хранилищах.
Появление живительной влаги в кранах большинства жителей п. Тавричанка и п. Раздольное Надеждинского района может доставить немало хлопот эпидемиологам. Не успели надеждинцы прийти в себя после полугодичного водного кризиса, как перекрыть воду готова местная СЭН.
Из-за некачественной воды, поступающей из водохранилищ, только с начала года несколько человек стали пациентами местной больницы с диагнозом дизентерия. С приходом лета не может не вызывать беспокойства возможное ухудшение ситуации.
Сейчас на давыдовском водохранилище, обслуживающем Тавричанку едва ли не полвека, работают от силы четыре скважины. Вместе с водой из открытого водоема они покрывают потребности в воде всего поселка. Однако эту воду, уверяют в СЭН, можно использовать лишь на технические нужды, из-за чрезмерного заиливания искусственного водоема, а попросту - превращения его в болото, для питья она непригодна. Очистные сооружения пришли в полную негодность, и уже три года жители поселка пьют воду неочищенную и необработанную.
Как нам удалось узнать, в ближайшее время СЭН намерена остановить работу водохранилища во избежание грозящей эпидемиологической опасности.
Что касается водоснабжения п. Раздольное, то уровень содержания железа в тамошнем водохранилище превышает все нормы, что также чревато негативными последствиями для потребителей.
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