На острове Русском хотят построить развлекательный комплекс

Во Владивостоке может появиться уникальный развлекательный комплекс на воде. Его проект разработан в Дальневосточном государственном техническом университете.

По словам одного из авторов проекта, доцента кафедры автоматизированных производственных систем ДВГТУ Валерия ЧЕБОКСАРОВА, это плавучее инженерное сооружение, аналогов которому нет. Оно разместится у берега острова Русский в виде огромного круга размером в два футбольных поля. В середине - палуба на сваях, вокруг - медленно вращающийся от силы ветра ротор электростанции мощностью 1 мегаватт, чего вполне хватит на освещение, отопление, работу всего силового и производственного оборудования.

В галерее, которая будет вращаться с помощью лопастей-парусов - кафе, рестораны, игровые залы, магазинчики, выставочные стенды. Вниз, в морские глубины опустит лифт. Там в прозрачном помещении можно будет понаблюдать за жизнью подводного мира. Наверху сооружения, где одновременно смогут разместиться более тысячи человек, - видовая площадка, бассейн с морской и пресной водой.

По расчетам проектировщиков, такой развлекательный плавучий остров, который станет работать без перерывов, даст прибыль почти $ 20 тыс. в сутки. Стоимость сооружения до $ 10 млн. Сейчас проект находится на рассмотрении в краевой администрации. С ним также ознакомились специалисты Японии.

Кстати, проектировщикам различных комплексов на о. Русский стоило бы повнимательнее отнестись к интересам самих островитян. Ведь, любое повышение внимания к острову вызывает и повышенный поток туристов, что создает просто невыносимые условия для жителей острова, которые каждый день ездят на работу, в больницы, на учебу и пр. Катера и паромы сегодня ходят редко и при этом забиты под завязку. А региональные автогонки на острове, прошедшие в мае, вызвали просто волну протеста островитян. Практически ни одно СМИ, освещающее это событие, не удосужилось сообщить, что во время гонок администрации школ Русского были вынуждены задержать после занятий учеников на несколько часов во избежания несчастных случаев на дорогах. Вот такое развлечение...