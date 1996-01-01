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Журналистов - на шашлык
Среди мероприятий Второго Приморского кулинарного фестиваля будет и конкурс для работников СМИ.
Второй Приморский кулинарный фестиваль состоится во Владивостоке в сентябре. В отличие от прошлогоднего, это мероприятие обещает еще больший размах. Например, впервые в фестивале примут участие кондитеры, демонстрируя свое искусство широкой аудитории. В целом же в мероприятиях фестиваля и выставки "Дальневосточное гостеприимство" примут участие более 300 тыс. профессиональных рестораторов со всего Дальневосточного региона.
В рамках фестиваля пройдут конкурс детских художественных работ из пищевых материалов, мастер-класс и конкурс юных кондитеров, серия круглых столов и семинаров "Индустрия гостеприимства. Новый сезон", поварские VIP-мастер-классы от лучших специалистов Гильдии шеф-поваров России, презентации новых технологий, продуктов и оборудования, ярмарка кадров для индустрии гостеприимства, ярмарка профессиональной литературы, видео-курсов и компьютерных программ. А еще впервые состоится кулинарный конкурс среди региональных СМИ "Шашлык для народа". Организаторами фестиваля выступили ресторанное агентство "Анонс", Дальневосточная ассоциация рестораторов и отельеров и ПРОО "Ассоциация профессиональных шеф-поваров".
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