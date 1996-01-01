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Руководство для неверных жен
Как показывают последние социологические исследования, измены прочно входят в семейную практику замужних женщин, особенно если дело происходит в Германии. Больше трети из 1000 опрошенных замужних немок в возрасте от 30 до 55 лет регулярно изменяют своим мужьям. Теперь у них еще есть и практическое руководство к действию.
Немецкая писательница Мартина РЕЛЛИН недавно выпустила книгу, озаглавленную "У меня есть любовник: практические рекомендации". В этой работе она обратилась к исследованию причин женской неверности и к тому, как следует вести себя женщинам, которые решили завести связь на стороне.
Фрау Реллин утверждает, что причина большинства семейных измен коренится не в усталости партнеров друг от друга и не в том, что семейный секс теряет привлекательность для одного из супругов. По ее мнению, основной причиной того, что женщины начинают искать счастье вне брака, заключена в том, что мужья перестают уделять им достаточно внимания. В связи с этим автор утверждает, что измена для женщины не обязательно подразумевает секс с любовником. Реллин пишет, что для женщин намного важнее то внимание, которое они получают от мужчин, начиная новые отношения, и которое позволяет им чувствовать себя "в тонусе".
Часто идут на измену женщины в тех семьях, где интересы супругов сильно разнятся. Если муж просиживает целые дни за компьютером, а женщина жаждет общения и совместных развлечений, то такой брак, скорее всего, обречен на женскую измену. Причем, по большому счету, в подобных ситуациях мужья подсознательно не имеют ничего против этого, а потому спокойно отпускают благоверных "гулять с подружками".
Мартина Реллин придерживается хорошо известной русскому народу истины "Хороший левак укрепляет брак", только чуть-чуть в иной трактовке. Если в российском менталитете это подразумевает то, что после измены супруг возвращается в семью и начинает выше ценить домашний покой, то Реллин пишет, что для многих браков измена служит терапевтическим средством. Женщина компенсирует негатив, накопившийся в отношениях с мужем, позитивными эмоциями от общения с любовником и тем самым делает брачные отношения более стабильными.
В связи с этим автор призывает женщин изменять мужьям, но делать это аккуратно, просчитывая все возможные варианты развития событий. Женщина должна уметь изменять так, чтобы об этом никто не узнал, и в первую очередь "рогатый" супруг. Принцип таков: "Если это делает твою жизнь лучше, изменяй мужу сколько хочешь и с кем хочешь. Но будь осторожна". В противном случае, предупреждает Реллин, возвращение в семью может оказаться значительно более сложным, ибо мужчины - существа злопамятные.
Конечно, возможно, что для нынешнего высокоцивилизованного немецкого социума рекомендации Реллин вполне могут служить руководством к действию. Единственная из изреченных ею истин, которую действительно могут принять на вооружение идущие на измену женщины в любой стране мира, - это то, что факт супружеской неверности лучше не афишировать. Но это правило и так очевидно. Иначе можно получить развод или просто быть жестоко битой. Или лишиться ноги, как случилось с одной кореянкой, которая была поймана на супружеской измене и атакована взбешенным мужем с электропилой наперевес. Английский король Генрих VIII в свое время поступил еще проще: заподозрив жену в измене, он просто приказывал казнить ее.
В заключение остается отметить, что сама Мартина Реллин - дама замужняя. Интересно, как относится супруг к ее откровениям?
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