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Наш мозг бессилен противостоять любви
Любовь очень часто принято характеризовать как особое состояние рассудка, когда человек склонен совершать необдуманные или нетипичные для себя поступки. Наверно, большинство из нас сможет вспомнить пару сумасбродств, совершенных под воздействием романтического чувства. Причем странность поведения влюбленного, как правило, заметна исключительно окружающим, но не ему самому. Теперь этому найдено рациональное объяснение. Используя сканирование мозга, ученым удалось установить, какие процессы происходят в головном мозге переживающего влюбленность homo sapiens.
Как показало исследование, достаточно появления перед влюбленным объекта его страсти (или даже фотографии этого самого объекта), как в мозге начинают твориться поразительные процессы. У влюбленных совершенно по-иному, чем в обычной жизни, начинает идти ток крови, которая более активно приливает к отдельным областям мозга. В число таких областей вошла и так называемая отныне "зона влюбленности".
Именно в ней происходит наиболее активная выработка вещества, известного как допамин, заставляющего людей сильно желать чего-то или ожидать вознаграждения за что-либо. Ранее допамин исследовался на примере азартных игроков, и тогда исследования показали, что выигрыш приводил к резкому выбросу этого вещества. В случае же с любовью выяснилось, что резкое выделение допамина заставляет нас испытывать к человеку страсть, влечение, вожделение, порой выходящее из-под контроля разума. В своем стремлении добиться взаимности мы бываем готовы пойти на все.
Что интересно, "зона влюбленности" оказалась размещена в нашем мозге там же, где находятся основные центры, регулирующие потребность человека в пище и воде. Так что любовь, по сути, можно приравнять к самой что ни на есть естественной потребности.
В случае разлуки с любимым или разрыва с ним реакция мозга, как правило, оказывается крайне активной. Допамин порождает желание быть рядом с любимым, а его (любимого) актуальное отсутствие создает трагическое противоречие желаний и потребностей. Одна из девушек, согласившаяся участвовать в исследовании и находившаяся в стадии разрыва со своим молодым человеком, описывала свое состояние как подобие наркотической ломки. А ученые смогли подтвердить, что процессы, которые проходят в головном мозге человека в подобные моменты, действительно, сродни влечению бросившего наркомана вернуться к прежней жизни.
Ученые также провели эксперимент, делая томографические снимки при встрече двух людей, переживших разрыв отношений. Выяснилось, что более бурная реакция началась в мозгу того, кто оказался пассивной стороной в деле разрыва отношений.
Исследования еще раз доказали то, что и так давно известно: любовь не зависит от разума, и бороться с ней бесполезно. А относительным утешением для всех переживающих разрыв с любимым может служить то, что, по мнению ученых, по крайней мере, несчастная любовь не может быть вечной. Реакция "зоны влюбленности" на бросивший нас объект постепенно становится все менее бурной, а затем, как правило, и вовсе прекращается. И мы обретаем свободу в поиске новой любви.
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