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Троицкие праздники

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В XIX веке этот первый летний праздник любили русские крестьяне. Весенний сев и работы на огородах были окончены, луга еще набирали силу. Можно было отдохнуть, а молодежи и повеселиться. Но воскресному веселью предшествовала грустная Троицкая родительская суббота - день поминовения усопших.

Но в первые годы могил на владивостокском кладбище, которое располагалось почти что в центре нынешнего города, было немного. Первым на него попал стрелок-пограничник, перебравший китайского самогона из проса. С ростом города появились Эгершельдское военное кладбище, на котором позже стали хоронить и лиц гражданского состояния. Потом в северной части города открылось Покровское православное, рядом появились протестантско-католическое и иудейское. Словом, в родительскую субботу на кладбищах стало не только оживленнее, но и... веселее.

Например, выходцы из Вятской губернии, поселившиеся в пригороде, и в далеком Приморье продолжали отмечать в троицкую субботу свой вятский праздник - Свистопляску. После панихиды в кладбищенской церкви вятичи выбирались на склон ближайшей сопки. Кроме обильной закуски и выпивки они прихватывали с собой самодельные глиняные куклы и свистки. Ведь и Дымково - вятское село. После застолья на траве собравшиеся делились на две партии и начинали бросать друг в друга куклы, при этом свистя.

Но вот наступало воскресенье. В городские храмы и полковые церкви накануне возами свозили ветки березы и сирени. В этот день главная икона в храме - Святая Троица.

Так как праздник носил официальный характер, то в кафедральном соборе присутствовали местные власти во главе с губернатором и городская администрация, возглавляемая председателем управы. Полы в храмах и церквях были густо засыпаны свежескошенной травой, да и все стены и колонны были укрыты цветущей сиренью и березовой листвой. Все молящиеся держали в руках цветы. По случаю праздника службу правит сам преосвященный.

После службы все шли отдыхать на природе. Кто перебирается на противоположный берег бухты Золотой Рог, где в саду "Италия" можно было отдохнуть не хуже, чем в московских Сокольниках, кто ехал на пригородную дачу, а те, кто особых претензий к жизни не имели, просто располагались под ближайшими кустами с полуштофом очищенной и неизменным соленым огурцом.

Берега Золотого Рога и Амурского залива были полны народа. К китайцам на шампуньки, да и к русским лодочникам были большие очереди. Кто-то по российскому обычаю бросал в воду венок, кто-то просто катался в лодке, украшенной березками. У многих горожан были свои лодки. Ну а если не лень самому веслами поработать, то Яличное общество, чьи лодки стояли у городской пристани, за вполне приемлемую цену одалживало на время ялик.

В этот день у местных огородников отдыхали даже лопаты, потому что землю-матушку на Троицу беспокоить грех. Сегодня она именинница, и сам Господь ходит по ней и благословляет все на ней живущее.

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