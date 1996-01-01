Образовательная деятельность необразовательных учреждений

В Министерстве образования и науки подготовлен, согласован во всех инстанциях и отослан в правительство законопроект "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об образовании". Его принятие приведет к существенной либерализации системы дополнительного профессионального образования в стране: вести образовательную деятельность в этой области сможет любая пожелавшая того организация.

По единодушному мнению экспертов, закон лишь легализует процессы, давным-давно идущие в стране. Как рассказал ректор Государственного университета - Высшей школы экономики Ярослав КУЗЬМИНОВ, сегодня повышают квалификацию своих сотрудников все 100% предприятий, а не менее 10% учат еще и "чужих". По оценке Ярослава Кузьминова, это делают не менее трети средних и крупных предприятий, что доказывает не только низкий уровень подготовки специалистов, но и наличие значительного резерва для дополнительного финансирования российской системы образования.

Как подчеркнул Ярослав Кузьминов, в то время как ежегодная стоимость подготовки всех российских студентов составляет примерно 15 млрд руб., работодатели тратят на их "доводку" еще 400 миллиардов.

Действительно, масштабы рынка услуг по получению дополнительного образования колоссальны. По данным опроса, проведенного фондом "Общественное мнение", в 2003-2004 учебном году 24% взрослых получали дополнительное образование (учились на курсах профессиональной подготовки и переподготовки, в бизнес-школах и т. д.), еще 17% - в институте или на курсах повышения квалификации и 7% - на своей основной работе, учась у специалистов своего собственного предприятия. Это значит, что в течение года в систему дополнительного образования вовлекается почти половина взрослого населения страны (для сравнения, по тем же данным, первое высшее образование получают лишь около 25%, а второе - около 4% россиян).

Цены на дополнительное образование зависят от степени раскрученности фирмы, его предоставляющей, а также от продолжительности и вида обучения. В целом же, по данным исследований, проведенных Министерством образования и науки совместно с ГУ-ВШЭ, на конец 2004 года средняя стоимость одного часа учебы на курсах профессионального обучения (бухгалтерских, компьютерных, секретарских и т. д.) составляла 39,72 руб. (в 2003 году - 34,35 руб.).

При этом, как заявила директор Центра непрерывного образования Академии народного хозяйства при правительстве России Татьяна КЛЯЧКО, некоторые (и особенно компании IT-сферы), "выдают своим слушателям сертификаты, ценящиеся больше иных дипломов о высшем образовании", и их цены, естественно, выше остальных.

Можно не сомневаться, что, едва возможность заработать на обучении "чужих" будет узаконена, на рынок этого вида услуг хлынут фирмы и фирмочки, стоявшие до сих пор в стороне от этого вида деятельности. Также можно не сомневаться, что их значительную часть составят те, что будут учить на юристов, экономистов и финансистов, а также что именно среди представителей этих специальностей потом окажется наибольшее количество обманутых.

Законопроект, правда, предусматривает лицензирование образовательной деятельности, но есть все основания усомниться в том, что этот механизм будет в данном случае эффективным. Во-первых, из-за гигантского количества информации, которую придется переработать чиновникам, работающим в лицензионных органах, а во-вторых, из-за высочайшего уровня коррумпированности российского чиновничества в целом.

Предусматривает законопроект также и некую "общественно-государственную аккредитацию" образовательной деятельности необразовательных учреждений. Но она тем более не станет гарантией качества, поскольку будет носить в будущем сугубо добровольный характер, а пока не существует вовсе.