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ЕГЭ: Завышена планка?
Ежегодно до 20% 11-классников, сдавая единый государственный экзамен (ЕГЭ), не справляются с экзаменационной работой по математике. Тем не менее, 99% выпускников российских школ получают аттестаты о среднем образовании с положительными оценками. С таким признанием выступил на заседании Российского общественного совета по развитию образования глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (ФСНОН) Виктор БОЛОТОВ.
В свое время чиновники мотивировали введение ЕГЭ попыткой покончить с враньем. Теперь стало понятно, что попытка не удалась и аттестаты все равно "выправляют", несмотря на результаты экзамена.
Как утверждает Виктор Болотов, у плохой успеваемости учеников могут быть три причины: "плохой стандарт образования, тупые дети или не умеющие учить учителя". Главную установит начавшаяся общероссийская система проверок качества среднего образования. Болотов считает: "Проблема в том, что слишком завышена планка". "Чтобы убедиться в этом, достаточно взять учебник по математике для 11-го класса, - заявил он. - Надо менять стандарт образования".
Как рассказал Виктор Болотов, есть несколько вариантов изменения правил итоговой аттестации 11-классников. Проще всего не выдавать аттестат о среднем образовании всем 20% выпускников, не одолевших школьную программу. В Германии и Франции так и поступают. И процент не сдавших там примерно тот же. Однако для России, как подчеркнул Болотов, этот путь неприемлем: он чреват социальным взрывом.
Второй вариант - выдавать аттестаты всем, но без оценок по отдельным предметам, а с записью: такой-то прослушал такие-то курсы. Третий вариант: школьник выбирает сам, в какой форме сдавать аттестационный экзамен, но в вуз он может поступить, только сдав ЕГЭ. Можно также оставить ЕГЭ ведущей формой проверки знаний, но либо предоставить выпускникам полную свободу выбора дисциплин для сдачи - хоть пение с трудом и физкультурой, либо разбавить предметы по выбору обязательным экзаменом по русскому языку. ЕГЭ по математике, как вызвавший наибольшие нарекания родителей, придется или отменить вовсе, или разбить его на два-три уровня сложности, заявил Болотов.
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