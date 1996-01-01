Снова в разгаре весенний призыв. На этот раз без моего непосредственного участия, что в целом совсем не плохо. Мысленно возвращаясь на пару лет назад, я вспоминаю того коротко стриженого, чисто выбритого, аккуратно одетого юношу на последней стадии алкогольной интоксикации. Потом все как в тумане: слезы матери, напутственные слова отца, отрешенные лица моих друзей и мужик с большой звездой на погоне, который был рад мне, как выигрышу в спортлото, поскольку я был единственным из 11-ти заявленных защитников родины, пришедшим к зданию райвоенкомата.

Армейский Папа

Бессмысленно детально воспроизводить быт и атмосферу, что окружали меня эти два года. "Кто не был - тот будет, кто был - не забудет", - гласит военная мудрость, которой заполнен каждый дембельский альбом. Каждый из нас вынес за ворота КПП свой личный опыт, воспоминания, навыки, свою по новым лекалам скроенную личность. И нередко твое перешитое нутро напоминает пейзаж на утро после бомбардировки Дрездена.

Для всех нас слово "служба", по большому счету является набором из двух-трех наиболее ярких воспоминаний и впечатлений. В моем случае это безусловно командир моей роты, капитан СИВОВАЛОВ, он же Папа. Евгений Сергеевич - ужас, летящий на крыльях любого времени суток. Он как будто под копирку снят со строевого сержанта, каким рисует его западный кинематограф.

Для Папы не существовало проблемы, чем занять личный состав, вплоть до мытья асфальта с мылом к приезду очередного "генерала-адмирала". Да, капитан обожал военную красоту - мы могли полночи просидеть на учебном пункте, пришивая единообразные бирки к военному имуществу. Помнится, в бытность мою каптерщиком, Папа заявил: "У вас, ГВОЗДЕВ, должность ответственная, я вам разрешаю вообще не спать". Зато наше подразделение всегда было первым на смотрах.

У нашей роты был единственный выходной - воскресенье, когда Папа уходил "на house". Это было время, когда можно было делать все, что угодно, однако большинство из нас ложилось спать, готовясь к очередной неделе под чутким руководством Папы.

Папа любил говорить: "Ты, Борисыч, от старости не умрешь, ты умрешь от того, что твои дневальные не могут поддерживать порядок в роте, а ты заполнил книгу выдачи оружия синей пастой". По индивидуальной классификации грехов командира это приравнивалось к смертоубийству.

Но, несмотря ни на что, если мои действия на тот момент можно было классифицировать как "защиту родины", то это целиком его заслуга. Именно он вылепил из куска гражданского фарша, молодого зверя в черном берете, который немного грустно улыбается мне с фотографии в дембельском альбоме.

Две минуты - орел

Выпускающий жестом подает команду "левый борт встать". Правая рука на кольце, левая на запястье. Мысленно прошу прощения у всех, кого обидел в период с 5 лет до сегодняшнего утра, у родителей - дважды. Загорелась зеленая лампочка, один за другим десантники с интервалом 0,7 сек. отделяются от самолета.

551, 552, 553 - кольцо, купол. Осмотрелся в воздухе, ну вот, вроде жизнь налаживается. Каждый раз, видя как на тебя не спеша идет земля, ты, изредка поглядывая на наполненный купол у тебя над головой, ощущаешь будто празднуешь новый год, день рождения, выпускной - в один день. Значит, этот прыжок не последний, а крайний!

Но не расслабляться! Отстреляться в воздухе. Приготовиться к приземлению. Земля! Выпутаться поскорее из всех этих карабинов и ремней, штык-нож на пояс, автомат на грудь, сумку с парашютом за спину и бегом на пункт сбора. Ведь десантник только 2 минуты орел, а все остальное время - лошадь.

Дальше построение, проверка имущества, оружия, личного состава. И обязательный риторический вопрос: "У кого-нибудь что-нибудь болит?" Даже, если кто-то в воздухе растерял остатки спинного мозга и скажет "да", возможны два варианта развития событий.

Первый: командир заглянет тебе глубоко (аж до печени) в глаза и скажет: "Вась, потерпи, сейчас отстреляемся и сразу в медсанбат". И, конечно, потерпим, потому что есть такое слово "надо". Или второй: "Матрос, в морской пехоте больных нет, есть живые и мертвые. Бегом марш в строй, а то я вам и в правду сейчас что-нибудь вывихну. Я вас, блин, научу родину любить".

И ведь учат, и понимаешь, что приказ не обсуждается, а выполняется, что командир может быть бездарным и казаться тебе редкой сволочью, но его, как и родителей, не выбирают. Только через боль и преодоление появляются в неокрепшем матросском мозжечке надличностные ценности, и начинаешь уже, отказываясь от собственного "я", мыслить такими категориями, как мое отделение, мой взвод, моя рота.

Понимаешь, что быть морским пехотинцем, да и вообще военнослужащим - это не только носить парадную форму и рассказывать, как ты зубами тормозил самолеты и вручную вытаскивал "Титаник", а в первую очередь - тяготы и лишения, которые согласно уставу надо переносить стойко и мужественно. А вывихнутую ногу тебе потом санинструктор зеленкой помажет.

Долг и обязанность гражданина

Одно я точно знаю, солдаты моей стране были нужны всегда. Я не был непосредственным участником референдума 1993 года по поводу принятия Конституции, но наизусть помню 59 ст. п. 1: "Защита родины является долгом и обязанностью гражданина РФ".

Престиж военной службы за последние время упал так низко, что молодые люди призывного возраста не торопятся занимать очередь у военкомата. Правительство же, рекламируя военную службу по контракту, при этом урезает льготы военнослужащим...

Отгремели празднования по поводу 60-летия Победы. Расформированы парадные расчеты, ветераны разъехались по домам. Сколько еще раз в первые дни мая пройдут они по улицам своих городов парадным строем? Они не позволяют нам забыть, что в том далеком 45-м, мы победили в самой страшной войне, которая когда-либо велась на нашей планете. Тогда казалось, что это будет последняя война. Увы, человеческая память недолговечна, и боль тех утрат, которые понесли миллионы людей, значительно притупилась за последние 60 лет.

XX век стал веком военных конфликтов, XXI - не будет исключением. Тем острее чувствуется необходимость в ребятах, которые знают, с какого конца надо подходить к "Калашникову". И ты можешь стать одним из них, ведь других солдат у моей родины нет. Если, конечно, ты не хочешь, чтоб твои дети изучали в школе китайский язык как родной...