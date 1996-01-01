Водителей отругали публично

В 10.00 минувшего четверга на площади Семеновская руководители транспортных компаний - Владивостокский городской маршрутный клуб "Экспресс" и "Восток-Авто" устроили публичное воспитание водителей маршрутов № 17, 38 и 40.

Президент холдинга "Экспресс" Игорь КРАВЦОВ во всеуслышание распекал водителей за курение в автобусах, громкую музыку и хамство в отношении льготников. Публичный курс "Научись уважать пассажира" прослушали 40 водителей.

- Мы проанализировали жалобы пассажиров, и выяснилось, что наиболее злостные нарушители правил поведения в общественном транспорте именно на этих маршрутах. Поскольку традиционные методы воздействия на наших сотрудников крайне неэффективны, мы решили применить вот такой. Может, публичная огласка проблем конфликтов с пассажирами как-то поможет, - сказал Игорь Кравцов.

Тем временем водители понимающе поддерживали свое руководство перед объективами телекамер. Говорили: "Правильно, нечего курить, надо уважать пассажиров". Все это напоминало поддакивание партийным деятелям в старые советские времена. А за спиной руководства, конечно, были недовольны. В беседе с "ЗР" водители возмущенно парировали: "А где мы должны курить? А если мы в пробке стоим?" При этом они даже не хотели принимать во внимание, что курящие пассажиры так же, как и они, стоят в пробке и при этом не курят в салоне.

В то же время, как сказал Игорь Кравцов, "одними разговорами компания не ограничится. Да и увольнениями - тоже. Мы придумали более радикальную меру - будем составлять и подавать в городскую администрацию "черные списки", куда внесут имена нерадивых водителей. Таких сотрудников больше не возьмет на работу ни одно транспортное предприятие".