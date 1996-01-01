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В гости к приморцам прибыли военные моряки из Страны восходящего солнца

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В минувший понедельник, 6 июня, во Владивосток прибыл эскортный корабль морских сил самообороны (МССО) Японии эскадренный миноносец "Хиэй". Неофициальный визит военного корабля из Страны восходящего солнца под флагом командующего 4-й флотилией эскортных кораблей МССО Японии контр-адмирала Таканобу САСАКИ был приурочен к 150-летию установления государственных отношений между Россией и Японией.

Нынешний визит японского военного корабля во Владивосток седьмой с момента установления дипломатических отношений между Японией и Россией, то есть, за последние 15 лет.

Две делегации

"Хиэй" швартовался к 33-му причалу в 9 утра под звуки джаза, исполняемого оркестром ТОФ под управлением Константина СЕЛИВАНОВА. Живая бодрая музыка согревала и поднимала настроение у встречающих, представителей командования ТОФ, моряков из почетного караула и аккредитованных журналистов. Официальная церемония встречи началась в 10 утра.

Досье

Эсминец "Хиэй": водоизмещение - 5050 тонн, длина - 153 м, осадка - 5,2 м, скорость - 31 узел, мощность двигателя - 70 тыс. л/с. Вооружение: 2 скорострельные пушки (калибр 127 мм), 2 скорострельных пулемета (калибр 20 мм), 2 противолодочных ракетно-торпедных комплекса, 1 зенитная управляемая ракетная установка. На борту - вертолет SH-60J. Командир эсминца - капитан второго ранга Дайсукэ ГОТО. Эсминец "Хиэй" назван в честь знаменитой горы, расположенной в префектуре Киото. Это уже третий корабль, носящий такое имя. 1-й и 2-й корабли существовали еще в эпоху императорского флота.

Интересно, за час до прибытия эсминца "Хиэй" у командующего ТОФ, вице-адмирала Виктора ФЕДОРОВА проходил брифинг с участием командующего оперативным флотом МССО Японии вице-адмиралом Эйчи НАКАСИМА. Он прилетел во Владивосток в воскресенье вечером. Его визит в столицу Приморья - это отдельная песня, не перекликающаяся с прибытием эсминца "Хиэй". В понедельник до обеда вице-адмирал Накасима и сопровождающие его лица посетили "серый" дом, где встретились с мэром Владивостока Владимиром НИКОЛАЕВЫМ.

Во время встречи господин Николаев особо подчеркнул, что свой первый международный визит в должности мэра он нанес в Японию, в город-побратим Хакодатэ, где познакомился с мэром Хакодатэ господином Иноцэ ХИРОСИ. И лично пригласил его и Председателя городского собрания города Хакодатэ господина Кедзи ФУКУСИМА на празднование 145-летия Владивостока.

Что же касается контр-адмирала Сасаки, то он тоже побывал в этот день в мэрии Владивостока, но его принимал уже заместитель главы города Виталий ВАКУШЕВ.

Пикник на палубе

Вечером, в первый день визита обеих японских делегаций на борту эсминца "Хиэй" вице-адмирал Накасима и Генеральное консульство Японии во Владивостоке устроили прием для местного бомонда. Прибывающих встречали почетный караул и корабельный джаз-банд. К 19 часам, к официальному началу вечеринки, верхняя палуба практически была под завязку упакована гостями и хозяевами банкета. От ректоров владивостокских вузов, директоров учреждений культуры, как государственных, так и ведомственных, чиновников краевой и городской администраций, местных политических и экономических деятелей буквально рябило в глазах. На рауте также засветились Генеральные консулы Японии, США, Республики Корея, Индии и Вьетнама. И все что-то желали и что-то пили... Сказать, что все было очень вкусно - значит не сказать ничего.

Кстати, саке наливали прямо из бочки в квадратные деревянные стаканчики. Наши люди, как гражданские, так и военные, толпились около этого "источника" до последнего, то есть пока не показалось дно.

Гвоздем вечера была игра на огромных барабанах тайко пяти мужчин и одной девушки. Их выступление поразило присутствующих. После каждого номера раздавались крики "Браво!". Причем если банкет проходил под тентом, то барабанщики выступали на открытой палубе, в очень легкой одежде и без обуви, в одних носках. Гости ежились от ветра, а им, почти оголенным, холод был не почем.

...Эсминец "Хиэй" будет гостить во Владивостоке до 10 июня. На последний день визита запланированы совместные российско-японские учения по поиску и спасению судна, терпящего бедствие. После этого японцы покинут территориальные воды России. А вице-адмирал Эйчи Накасима и сопровождающие его лица улетели из Владивостока еще в среду.

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