www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.75 р. 100 JPY: 60.09 р.
EUR: 76.23 р. 10 CNY: 96.99 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Отмена поездов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В течение двух дней жители и гости Находки и ее пригородов будут испытывать неудобства в связи с отменой целого ряда электропоездов.

Как сообщил пресс-секретарь Владивостокского отделения ДВостЖД Александр АРТАМОНОВ, на период работ по ремонту железнодорожного моста в районе станции Находка 17 и 27 июня текущего года отменяются следующие пригородные электропоезда:

1. № 6737 Тихоокеанская - Партизанск (отправлением в 12:14). 2. № 6706 Партизанск - Тихоокеанская (отправлением в 15:56). 3. № 6703 Партизанск - мыс Астафьева (отправлением 20:20). 4. № 6704 Бархатная - Тихоокеанская (отправлением 17:49).

Следующие пригородные электропоезда 17 и 27 июня идут до ст. Находка:

1. № 6462 Тихоокеанская - Владивосток (отправлением в 05:18). 2. № 6465 Владивосток - Тихоокеанская (отправлением 19:31). 3. № 809 Владивосток - Тихоокеанская (отправлением 11:55). 4. № 810 Тихоокеанская - Владивосток (отправлением 16:34)

Руководство Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги приносит свои извинения жителям Приморского края за доставленные неудобства.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru