Отмена поездов

В течение двух дней жители и гости Находки и ее пригородов будут испытывать неудобства в связи с отменой целого ряда электропоездов.

Как сообщил пресс-секретарь Владивостокского отделения ДВостЖД Александр АРТАМОНОВ, на период работ по ремонту железнодорожного моста в районе станции Находка 17 и 27 июня текущего года отменяются следующие пригородные электропоезда:

1. № 6737 Тихоокеанская - Партизанск (отправлением в 12:14). 2. № 6706 Партизанск - Тихоокеанская (отправлением в 15:56). 3. № 6703 Партизанск - мыс Астафьева (отправлением 20:20). 4. № 6704 Бархатная - Тихоокеанская (отправлением 17:49).

Следующие пригородные электропоезда 17 и 27 июня идут до ст. Находка:

1. № 6462 Тихоокеанская - Владивосток (отправлением в 05:18). 2. № 6465 Владивосток - Тихоокеанская (отправлением 19:31). 3. № 809 Владивосток - Тихоокеанская (отправлением 11:55). 4. № 810 Тихоокеанская - Владивосток (отправлением 16:34)

Руководство Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги приносит свои извинения жителям Приморского края за доставленные неудобства.