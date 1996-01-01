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Отмена поездов
В течение двух дней жители и гости Находки и ее пригородов будут испытывать неудобства в связи с отменой целого ряда электропоездов.
Как сообщил пресс-секретарь Владивостокского отделения ДВостЖД Александр АРТАМОНОВ, на период работ по ремонту железнодорожного моста в районе станции Находка 17 и 27 июня текущего года отменяются следующие пригородные электропоезда:
1. № 6737 Тихоокеанская - Партизанск (отправлением в 12:14). 2. № 6706 Партизанск - Тихоокеанская (отправлением в 15:56). 3. № 6703 Партизанск - мыс Астафьева (отправлением 20:20). 4. № 6704 Бархатная - Тихоокеанская (отправлением 17:49).
Следующие пригородные электропоезда 17 и 27 июня идут до ст. Находка:
1. № 6462 Тихоокеанская - Владивосток (отправлением в 05:18). 2. № 6465 Владивосток - Тихоокеанская (отправлением 19:31). 3. № 809 Владивосток - Тихоокеанская (отправлением 11:55). 4. № 810 Тихоокеанская - Владивосток (отправлением 16:34)
Руководство Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги приносит свои извинения жителям Приморского края за доставленные неудобства.
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