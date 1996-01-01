Скоро дадут горячую воду

"Тепловые сети" ОАО "Дальэнерго" возобновят подачу горячей воды потребителям Советского, Первореченского, Фрунзенского и частично Ленинского районов с 14 июня 2005 г.

Однако с 22 часов 13 июня по 20 июня на магистральных тепловых сетях по направлению ТЭЦ-2 - полуостров Голдобин, ТЭЦ-2, центр будут проводиться гидравлические испытания с отключением горячего водоснабжения у потребителей Первомайского района; а с 20 по 27 июня - Ленинского района частично.

По окончании испытаний специалисты "Тепловых сетей" проведут ремонтные работы. О сроках подачи горячей воды в Первомайский и Ленинский районы будет сообщено дополнительно.