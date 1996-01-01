К водителям пристали всерьез. Но надолго ли?

С 10 по 20 июня управление транспорта Владивостока намерено активизировать проверки состояния пассажирского транспорта города, сообщила пресс-служба администрации города.

Как заявил заместитель начальника управления транспорта Владимир КУЛИКОВ, перевозчики обязаны обеспечить безопасный и комфортный проезд горожанам. Автобусы должны соответствовать всем техническим нормам, отличаться чистотой и ухоженностью. В салонах автобусов следует произвести косметический ремонт - покрасить подножки, поменять половое покрытие, повесить новые чехлы и шторы, обязательно установить громкую связь.

Изменения должны произойти и во внешнем виде транспортных средств, чтобы ко 2 июля - Дню города - они вышли на маршруты чистыми и с праздничной символикой на корпусе.

Проверять автотранспорт специалисты городского управления транспорта будут ежедневно. Автобусы, внешний вид которых не будет соответствовать требованиям, ожидает снятие с маршрутов. По результатам проверок будет подготовлен перечень перевозчиков, чья работа характеризуется как неудовлетворительная. Список будет учитываться администрацией города при заключении договоров с компаниями на обслуживание пассажиров на 2006 г.