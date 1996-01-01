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Гостевую Владивостока трассу подшаманят
К Дню рождения Владивостока в городе будет отремонтировано 36 фасадов зданий, расположенных вдоль гостевой трассы. Сделать такой прогноз позволяют темпы работ, которые уже ведутся на ряде объектов.
По внешнему виду зданий складывается общее впечатление о городе. Между тем большинство домов, расположенных вдоль гостевой трассы, в настоящее время находится не в лучшем состоянии. Исправить сложившуюся ситуацию администрация краевого центра намерена уже в этом году, запланировав к ремонту сразу 60 фасадов, реконструкцию 36 из них планируется осуществить ко 2 июля.
В перечень домов, подлежащих восстановлению, вошли жилые и административные здания. Один из объектов - здание бывшего Совнархоза. Здесь будут выполнены ручная очистка поверхностей фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок, ремонт лицевой поверхности кирпичных стен, перекладка кирпичного карниза, огрунтовка, покраска и многое другое. На некоторых объектах работы уже ведутся. В частности, в центральной части города выполняется реконструкция домов по ул. Светланская и Партизанскому проспекту. В целом же восстановление фасадов будет проходить по ул. 1-я Морская, Посьетская, Семеновская, Светланская, на Партизанском пр-те и пр-те 100-летия Владивостока.
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