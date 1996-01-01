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Курение - аморально
К наиболее безнравственным поступкам и действиям россияне относят, прежде всего, курение, алкоголизм и наркоманию. Такой ответ дали 36% опрошенных в ходе исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который попытался выяснить, как россияне оценивают изменение морально-нравственного климата в обществе, что считают безнравственным, какую роль отводят государству в решении вопросов морали.
На втором месте в рейтинге аморального - безразличие людей друг к другу. Об этом заявили 26% опрошенных. Такой же процент набрали ложь, лицемерие и подлость. Третье место занимает бытовое хамство и матерщина. Так считают 17% опрошенных. Существенно реже называли безразличие власти к людям, коррупцию, разврат, пошлость, зависть, злобу, агрессию, жестокость, издевательство над людьми и неуважение к старшим. В список безнравственных поступков попали также жадность, неуважение к родине, бескультурье, аморальное поведение, унижение, безверие, безнравственность в СМИ.
Оценка степени безнравственности того или иного явления несколько различается в зависимости от возраста опрашиваемых. Молодежь чаще обращает внимание на ложь, лицемерие, подлость; люди среднего возраста - на безразличие людей друг к другу; респонденты старшего возраста - на курение, алкоголизм, наркоманию.
Большинство опрошенных (79%) полагают, что за последние годы нравственный облик нашего общества изменился в худшую сторону. Оптимистов, которые отмечают изменения к лучшему, только 7%, а 12% не фиксируют никаких сдвигов. Существенно более позитивно россияне оценивают морально-нравственный климат собственного окружения: если 46% отмечают перемены в худшую сторону, то 10% - в лучшую, а 42% особых перемен не видят.
Почти все респонденты полагают, что забота об уровне морали и нравственности в обществе должна быть одной из важных задач правительства. Различия во мнениях между опрошенными разного возраста по этому вопросу невелики и сводятся к тому, что молодежь чаще старшего поколения отмечает ответ "довольно важно".
Всероссийский опрос проводился 9-10 апреля 2005 года. Были опрошены 1,6 тыс. человек в 100 населенных пунктах в 40 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
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