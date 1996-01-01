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"Награды СССР" в подарок Владивостоку
2 июня в Доме офицеров флота, в Адмиральском зале, прошла встреча представителей СМИ с известным владивостокским коллекционером Сергеем ШИШКОВЫМ. Пресс-конференция была организована в честь выхода в свет его двухтомника "Награды СССР. 1918-1991". Свой труд автор посвятил ветеранам Великой Отечественной и труженикам тыла.
"Награды СССР. 1918-1991" - это исправленное и дополненное издание двухтомника "Ордена и медали СССР. 1918-1991", изданного в Сингапуре в 2000 г. В первый том вошли ордена бывшего Советского Союза, во второй - медали.
- На тот момент в Приморье не нашлось типографии, способной удовлетворить мои требования к печати по полной программе, - рассказал автор корреспонденту "ЗР". - Все награды даны в справочнике в натуральную величину и в полном цвете, как в жизни. Я хотел, чтобы красный цвет был действительно красным, а не бордовым или малиновым.
Три года спустя Шишков выпустил двухтомник "Награды России". Эти книги он издавал уже на Украине. Кстати, в 2005 г. он дал вторую жизнь памятной медали, учрежденной еще в 1904 г. в честь подвигов экипажей крейсера "Варяга" и канонерской лодки "Кореец".
По словам Сергея Станиславовича, пока он работал над двухтомником, приоткрылись архивы и стали доступны доселе неизвестные страницы истории нашей страны. Собирая материал для "Наград СССР", Шишков перелопатил фонды Краеведческого музея имени Арсеньева, музеев ТОФ и ДВПИ, частные архивы. В итоге получился отличный подарок Владивостоку в честь его 145-летия. На страницах переизданного двухтомника нашлось место наградам и документам, связанным с историей столицы Приморья. К примеру, здесь отображены правительственные грамоты о награждении Владивостока орденом Ленина, орденом Октябрьской революции. К сожалению, многие нынешние жители "города нашенского" даже не догадываются о таких фактах в биографии Владивостока. Под обложкой собраны наградные документы и ордена, которыми был в свое время удостоен ДВПИ, фотография и наградные документы вице-адмирала Григория ХОЛОСТЯКОВА. Здесь же очень много наградных документов советских войсковых частей, которые принимали участие в разгроме японской армии в августе 1945 г.
Любопытно, что издание двухтомника "Награды СССР. 1918-1991" профинансировал губернатор Днепропетровской области по личному распоряжению президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.
Оказалось, что президент Украины, как и наш земляк, тоже страстный коллекционер. Кроме того, он хорошо знаком с Шишковым. Поэтому помощь одного увлеченного человека другому здесь вполне объяснима. Хобби сближает. Кроме того, часть тиража "Наград..." останется на Украине. В память о совместном проживании наших народов под крышей дома под названием Советский Союз.
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