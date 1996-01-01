Путевки от губернатора

Накануне летних каникул в администрации края провели конкурс учреждений, желающих участвовать в детской оздоровительной кампании. Признаны годными к приему детей 41 загородный и 17 санаторных лагерей.

Комиссия под руководством вице-губернатора Бориса ГЕЛЬЦЕРА установила среднюю стоимость путевок. 21 день пребывания в летнем лагере стоит порядка 6 500 рублей. Планируется приобретение 79 061 путевки для учащихся. Из них 9 315 путевки - в санаторные, 14 169 - загородные лагеря, 55 578 - лагеря дневного пребывания при образовательных учреждениях. На это Приморским региональным отделением Фонда социального страхования РФ выделено 192,7 млн рублей.