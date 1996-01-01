Все дети талантливы

В Детском торговом центре "Джунгли" (Торговый дом "Игнат") состоялось открытие выставки детского рисунка "Фея таланта". На презентации вместе с маленькими художниками из детского сада № 33 присутствовали их родители и руководитель творческой группы Наталья МАСЛАКОВА.

- Истории этой 20 лет, - рассказывает Наталья Владимировна. - Я долгое время работала в детских садах, в школе, в Художественном фонде и Детской картинной галерее. Я - автор новой методики. У меня дети рисуют уже после 10 занятий. Это настоящая живопись, у детей открывается талант. Наш проект только в стадии раскрутки, но уже есть свой сайт в Интернете. Я считаю, что детские рисунки должны висеть в каждом офисе, в кухне, в гостиной. Моя задача сделать так, чтобы работы детей ценились, чтобы не было пренебрежительного отношения к детскому рисунку. В перспективе планируется, что проект перерастет в новую стадию и станет коммерческим. А пока все желающие могут прийти в торговый центр "Джунгли" и познакомиться с выставкой работ маленьких дарований.