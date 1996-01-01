Полку почетных горожан прибыло

Городская дума большинством голосов избрала почетным гражданином Хабаровска ректора ДВГУПС Виктора ГРИГОРЕНКО.

Ничего неожиданного заседание гордумы не принесло. И хоть председатель комитета по социальным вопросам Александра ГАВРИЛОВА перед голосованием сказала, что есть желание аплодировать каждому кандидату, все же 19 голосами из 25 депутаты выбрали заранее всем известного кандидата.

В кулуарах лишь сожалели, что в год 60-летия Победы не нашлось воли для выбора из кандидатов-ветеранов ВОВ - Геннадия КУДРЯВЦЕВА и Виталия ЛИНДЕНБРАТЕНА.