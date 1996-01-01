Фейерверк, змеи и Харбинская опера

В Хабаровске с помпой отметили 147-ю годовщину города. Венцом праздника стал грандиозный фейерверк, прошедший при многотысячном стечении народа на набережной Амура. Также в течение уэк-энда прошли фестиваль фестиваля воздушных змеев "Небо Хабаровска", выступление артистов Харбинской оперы (КНР).

Открылся праздник театрализованным шествием по центральной улице города. Затем по всему городу состоялись праздничные концертные программы. Одновременно в Хабаровске отпраздновали и День пограничника. Прошли торжественный митинг и возложение гирлянды к памятнику героям-пограничникам Дальнего Востока, состоится торжественное собрание, посвященное этому Дню.