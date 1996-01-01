Дальневосточники просят еще "монетарных" денег

Полпред и губернаторы дальневосточных территорий просят у правительства дополнительные средства для компенсации ряда льгот в рамках закона о монетизации.

Речь идет о выделении из федерального бюджета дополнительных средств субъектам Российской Федерации округа для компенсации расходов по предоставлению жилищно-коммунальных услуг льготным категориям населения, включенным в федеральный регистр. Кроме этого, требуется оплата из федерального бюджета междугороднего проезда инвалидов, детей-инвалидов и сопровождающих их лиц на обследование, специализированное лечение, переосвидетельствование.

Члены совета при полпреде также решили обратиться к Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации с просьбой обязать ЗАО "РОСТА" обеспечить поставки лекарственных средств в субъекты Российской Федерации в полном объеме по номенклатуре.