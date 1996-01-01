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Узда для автобуса
Перед заседанием краевой комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения из больницы пришло трагическое известие. Скончался еще один пассажир автобуса, упавшего с автомобильной развязки в Хабаровске. Умерла 48-летняя Любовь ЗАМАЛЕЕВА, которая находилась в реанимации в тяжелом состоянии. А в воскресенье вечером скончалась 53-летняя Татьяна ГРАБОВСКАЯ.
Таким образом, по официальным данным, число жертв аварии достигло четырех человек. Два человека погибли на месте трагедии - Юрий ЛИБА (42 года) и Надежда СОЛОВЬЁВА (55 лет). Около 50-ти госпитализированы с тяжелыми травмами и увечьями. В больницах города в тяжелом состоянии находятся еще около 10 человек.
Как мы сообщали в предыдущем номере, авария произошла 13 мая, в 8.20 утра местного времени. Пассажирский автобус, в салоне которого находились около 55 человек, вылетел с автомобильной развязки и, пролетев 8 метров, упал на крышу. Прокуратурой края по данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас в Хабаровске проходят массовые проверки пассажирского транспорта.
Уже проверено 447 автобусов и выявлено 112 нарушений. Задержан один водитель в состоянии алкогольного опьянения. Еще один водитель в момент остановки его транспортного средства был невменяемым - сотрудники ГИБДД подозревают, что молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения.
В ходе заседания краевой комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения руководитель Дальневосточного управления автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Николая ЧЕВГАЕВА сообщил, что по материалам предварительного служебного расследования - водитель упавшего автобуса Виталий ЖИТКОВ был принят на работу в ООО "ВТ-ВИД" без оформления документов и подтверждения стажа работы.
"Подавляющее число нарушений и трагедий с участием пассажирского коммерческого транспорта связано с управленческими решениями руководящего состава хозяйствующих субъектов, с бездеятельностью должностных лиц и специалистов предприятий, на которых возложена ответственность за обеспечение безопасности транспорта", - подытожил Н. Чевгаев.
Еще одной серьезной проблемой на рынке коммерческих перевозок является самовольное незаконное открытие автобусных маршрутов. В частности, заместитель начальника управления транспорта администрации Хабаровска Сергей МАРКАРОВ поднял вопрос о пресловутом номере "333с". Общество с ограниченной ответственностью "Клир" как организатор этого маршрута неоднократно привлекалось к административной ответственности, но штрафы не уплачивает и продолжает незаконно выпускать автобусы на линию. В связи с этим краевая комиссия по безопасности дорожного движения готовит соответствующее обращение в прокуратуру Хабаровского края.
Заместитель председателя правительства края, министр промышленности, транспорта и связи Сергей ЗРАЖЕВСКИЙ также отметил в качестве негативного факта то, что "администрация Хабаровска фактически самоустранилась от контроля над коммерческими перевозчиками".
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