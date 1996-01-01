Пять пляжных правил

Как нежась на пляже, не нанести вреда своему здоровью, а напротив, его поднабраться?

Порой, вернувшись из долгожданной поездки на юг к морю, мы обнаруживаем, что, вопреки ожиданиям, самочувствие не улучшилось, а наоборот, - в атаку пошли обострившиеся хронические заболевания, а то и возникли новые недуги. Почему же так происходит?

Во-первых, сказывается резкая перемена климата. Это серьезный стресс, с которым в состоянии справиться без ущерба для здоровья только очень сильный организм. Поэтому перемещение в климатические зоны с более жарким климатом противопоказано, например, женщинам, у которых были маточные кровотечения. Противопоказан непривычно жаркий климат и тем, кто когда-либо в прошлом длительное время принимал гормональные препараты при лечении миомы матки, эндометриоза любой локализации, мастопатии, заболевания щитовидной железы и надпочечников. Ну и, конечно, о поездке на юг не может идти речь, если женщине предстоит операция, связанная с этими заболеваниями.

Вторая причина ухудшения самочувствия по возвращении с побережья южного моря - неправильное поведение на пляже: неумеренная инсоляция, неграмотный подход к купанию. Чтобы, вернувшись домой, чувствовать себя не разбитой, а отдохнувшей, находясь на пляже, следует соблюдать несколько простых правил.

Первое. Принимать солнечные ванны тогда, когда тепловое воздействие "желтой звезды" минимальное, а ультрафиолета достаточно, чтобы получить красивый загар. Это часы вскоре после восхода солнца и непосредственно перед его закатом.

Второе. Из тени пляжного тента выходите на открытое солнце для загара не чаще чем раз в 2 часа. Не принимайте солнечные ванны дольше 20 минут кряду.

Третье. Не нужно располагаться на тонкой подстилке, расстеленной прямо на нагретых солнцем камнях или песке. Отдыхайте на пляже на лежанке или надувном матраце.

Четвертое. Выйдя из воды на берег, мокрый купальник обязательно снимите и досуха разотритесь полотенцем. Затем наденьте запасной купальный костюм.

Пятое. Если вы - любитель ночных купаний, то, выйдя из воды, ни в коем случае не усаживайтесь на берегу, чтобы обсохнуть. Снимите купальник, хорошенько вытритесь полотенцем и наденьте сухую одежду. Теперь можно и посидеть, послушать шум прибоя, посмотреть на звезды, но только не располагайтесь прямо на камнях или песке. Лучше сядьте в шезлонг или на предусмотрительно прихваченную с собой надувную резиновую подушечку.