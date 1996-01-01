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Какая погода будет этим летом в Приморье

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Лето в этом году, по обещанию синоптиков, будет необычным для Приморья. Июнь, который мы привыкли видеть туманным и дождливым, ожидается суше обычного, а август - значительно холоднее.

Первая половина мая в Приморском крае оказалась неожиданно промозглой и дождливой. Причем если на самом юге края постоянно лили дожди, то чуть севернее, а тем более в горных районах часто шел снег. Чего же ожидать дальше? Ведь за холодной весной нередко следует сырое и прохладное лето.

- По нашим прогнозам, лето будет не холоднее чем обычно, - сообщила ведущий синоптик Приморского гидрометцентра Елена Леонова.

Первый летний месяц по температурному фону не будет особенно отличаться от средних значений. В центральных районах температура будет даже несколько выше: до +30 градусов.

Также июнь будет сухим - многодневной противной мороси и туманов синоптики не ожидают. На юго-западе и на восточном побережье осадков выпадет в пределах нормы. А остальная территория будет сухая.

- Июль в этом году станет самым теплым месяцем, особенно жарко будет в западных районах Приморья, - говорит Елена Леонова. - Кроме того, он будет влажным, и только на самом юге осадков ожидается в пределах нормы или даже меньше.

А вот прогнозы на август не слишком благоприятны. Он возможен холоднее обычного. При этом в Хасанском районе будет значительно теплее, чем на остальной территории Приморского края. Последний летний месяц, так же как и июль, ожидается довольно дождливым.

Что касается тайфунов и циклонов, то пока ничего определенного синоптики сказать не могут - эти природные явления не поддаются прогнозированию на столь длительный срок.

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