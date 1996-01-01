Детям расскажут о пенсии

Председатель правления Пенсионного фонда России (ПФР) Геннадий БАТАНОВ предложил ввести в средних школах специальный курс, посвященный пенсионному обеспечению и социальным правоотношениям.

"Для повышения интереса у людей к пенсионным накопительным программам необходимо уже в школе вводить курс о пенсионном обеспечении и социальных правоотношениях", - заявил г-н Батанов в ходе конференции "Пенсионная система России: прошлое, настоящее и будущее". "Тогда мы еще со школы будем формировать слой работников, которые будут четко знать свои права и обязанности", - подчеркнул глава ПФР.