Науку сократят

До 2010 года число учреждений в государственном секторе российской науки будет сокращено на одну тысячу - до 1600.

Об этом заявил в среду в ходе интернет-пресс-конференции в Москве министр образования и науки России Андрей ФУРСЕНКО. При этом министр отметил, что существенного сокращения исследовательских институтов Российской академии наук не предвидится.