"Нептун" почти не виден-2

В своих номерах за 28 апреля и 19 мая "ЗР" уже рассказал об американском разведывательном бомбардировщике P2V Neptune, который был сбит 6 ноября 1951 года под Владивостоком. По официальным данным, место падения самолета-шпиона обнаружено не было, а его экипаж, 10 человек, до сих пор считается пропавшим без вести. В апреле 2005 года P2V Neptune искали эксперты комиссии по делам американских военнопленных. Но их поиски были тщетными.

Повезло Анатолию КОРБОЛИНУ, проживающему на станции Океанская. Прочитав в "ЗР" историю "Нептуна", он отыскал самолет. Вернее, то, что от него осталось. Во время раскопок на предполагаемом месте падения P2V Neptune Анатолий и корреспондент "ЗР" нашли военно-морская кокарду, множество гильз и пуль, а также различные мелкие детали. На некоторых были цифры и надписи на английском языке. В том числе и слова "made in U.S.A".

Пули и гильзы

Вернувшись из "экспедиции", я показал кокарду известному коллекционеру Александру ЗАРЕМБО, специалисту по знакам различия. Он сразу определил, что кокарда не американская, а наша, отечественная. Согласно каталогу "Знаки различия министерств и ведомств", изданному в 1998 году на Украине, такие кокарды в 50-х годах носил командный состав корабельной службы, от мичманов до адмиралов. Это была часть их повседневной формы.

- Если бы вы нашли индивидуальный жетон кого-нибудь из членов экипажа, где выбиты группа крови, символ вероисповедания и фамилия, то тогда можно было бы определенно сказать, "Нептун" это или нет, - сказал в телефонной беседе переводчик, член комиссии по делам американских военнопленных Вячеслав СОРОКИН.

Утешало одно: найденные нами гильзы и пули действительно оказались иностранного происхождения времен 50-х годов. Спасибо за экспертизу сотрудникам Музея боевой славы погранвойск.

Самолет - на металлолом

И тогда мы стали искать свидетелей этой истории среди старожилов, проживающих на станции Океанская. Это примерно в 10 км от места падения самолета.

И свидетели нашлись... Но чем больше мы с ними общались, тем запутанней становилась история "Нептуна". А Океанский хребет вместе с окрестностями все отчетливее начинал приобретать зловещий облик Бермудского треугольника. Оказалось, что со времен Второй мировой здесь погибло огромное количество воздушных машин, от поршневых и реактивных истребителей, до гидроплана и вертолета. Бомбардировщик "Нептун" в этом скорбном списке не значился.

Но неутомимому Анатолию Корболину снова повезло. Каким-то образом он вышел на уроженца этих мест 68-летнего Геннадия ПАПУШУ.

- Это было в мае 1953 года. У нас тогда пропала корова. Мы ее дня три искали, - рассказывает Геннадий Дмитриевич. - Погода была солнечная. Я поднялся до перевала и пошел по хребту. Смотрю, вдали отблеск, будто что-то отсвечивает. Корова была бело-черная, я и подумал, что это она. Подхожу. Смотрю, лежит что-то здоровое. Я сразу понял, что это самолет. Причем не наш самолет. Потом с пацанами мы решили, что это "летающая крепость". Вроде как "Дуглас", я потом такие по телевизору видел. Следов около него не было. И кабины как таковой тоже не было. Я обошел его, посмотрел и пошел дальше. Мне надо было корову искать...

По словам Геннадия Дмитриевича, около самолета лежали три двигателя, один - впереди кабины пилотов, а два - по бокам. Между тем модификаций P2V Neptune было много, но все они были двухмоторные! Откуда взялся "третий" двигатель, непонятно? Или наш свидетель ошибается?

На другой день, придя в школу, 16-летний Гена Папуша доложил директору, что нашел на перевале самолет. А в это время шел месячник по сбору металлолома. И Гена предложил сдать "летающую крепость". Директор идею поддержал. Разбирать самолет поехали всем классом на "полуторке". Школа перевыполнила план по сдаче металлолома, а ученик 9-го класса Гена Папуша "за проявленную инициативу" получил благодарность.

Старое кладбище

Слава Богу, с самолетом хоть что-то прояснилось, но судьба его экипажа все еще оставалась невыясненной. Если это действительно был "Нептун", здесь можно лишь предположить, что часть экипажа погибла в воздухе или от столкновения с землей. А те, кто выжил, приняли неравный бой с пограничниками. Не отсюда ли дырки от пулеметных пуль в обломках самолета?

Не надо забывать, что это было время холодной войны и вооруженного конфликта в Корее. Тогда Россия для США была страной вероятного противника. Поэтому делать "hands up!" американцам не было резона. Они не были военнопленными, они были шпионами. На них параграфы Женевской конвенции не распространялись.

...На станции Океанская есть старое кладбище. Как рассказывают местные старожилы, здесь похоронены трое летчиков, разбившихся на перевале в начале 50-х годов. Об этом нам говорил и Геннадий Папуша. В те годы он жил в двух шагах от погоста.

На кладбище действительно есть захоронение с двумя холмиками за металлической оградкой и... с тремя крестами из окрашенных труб. Фотографий, бирок или табличек на крестах нет. Есть версия, что под этими крестами лежат иностранные граждане, ведь советским летчикам поставили бы памятники со звездами.

Узнать правду об этой могиле не у кого. Кладбище закрыли в 1961 году, и книга регистрации захоронений не сохранилась.

Госпиталь № 404

Но есть свидетельство Владимира Александровича ТРОЦЕНКО. Он сообщил, что осенью 1951 года он находился на лечении в госпитале № 404, базировавшемся в селе Новосысоевка. И тогда в госпиталь привезли пятерых американских летчиков. Один из них вскоре умер и был похоронен на ближайшем кладбище. Троценко рассказал и о специальных медальонах на шеях янки, которые применялись на флоте США до середины 50-х годов. Более того, он назвал четыре американских города, в которых жили как минимум семь членов экипажа "Нептуна"!

Интересно, что журнал регистрации больных госпиталя № 404 за ноябрь-декабрь 1951 года, предоставленный позже экспертам российско-американской комиссии по делам американских военнопленных, не содержал сведений о больном Владимире Троценко. Когда об этом ему сообщили, он был очень удивлен. К сожалению, Владимир Александрович Троценко умер.

Но я думаю, что точку в этой истории ставить рано. Есть данные, что в 1952 году в лагерь НКВД под Хабаровском привезли пятерых американских летчиков. Один из охранников вспомнил, что в лагере был заключенный по имени Пол. А среди членов экипажа "Нептун" были два человека по имени Пол.

Продолжение следует.