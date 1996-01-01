Прозвенел последний звонок...

Последний звонок прозвенел 25 мая для 20 тысяч 500 выпускников школ Приморья.

По традиции в этот день в учебных заведениях прошли торжественные линейки с участием родителей и выпускников. С напутственным словом к выпускникам обратились представители исполнительной и законодательной власти Приморья, мэры городов, руководители районных администраций, депутаты.

Среди выпускников 2005 года - победители всероссийских олимпиад, различных творческих конкурсов. Есть среди них театралы, знатоки мировой культуры, музыканты, спортсмены, авторы проектов по защите природы, интеллектуалы, способные решать сложнейшие задачи по математике и физике. Например, "Супер-интеллект" Приморского края, выпускник 23-й школы Владивостока Илья РЕШЕТНЯК принял участие в проекте уникального национального молодежного проекта "Покори Воробьевы горы" и уже стал первокурсником Московского государственного университета.

Впереди у школьников выпускные экзамены. Первый - сочинение, состоится 1 июня.