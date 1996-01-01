Поздний ужин не вреден для фигуры!

Немецкие ученые в течение 10 лет проводили эксперименты более чем с 7 тысячами человек, и выяснили, что поправляемся мы отнюдь не оттого, что ужинаем на ночь глядя, а от того, что едим высококалорийную пищу.

Каждый четвертый житель любого крупного города работает допоздна или в ночную смену, что само собой предполагает поздний прием пищи. Но диетологи считают, что это никак не отражается на фигуре, если только не переедать, не превышать суточную норму калорий и если поздний ужин не является вашей единственной трапезой за день.

Огромное значение имеет и то, что именно мы едим на ночь. Иногда люди приберегают самое вкусное на вечер, считая, что после рабочего дня они заслужили особое угощение. В основном это калорийные сладости в виде мороженого или чипсов с пивом. Важно, чтобы ужин был "легким". Это предотвратит появление избыточного веса и позволит сохранить здоровье и стройную фигуру.