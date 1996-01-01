Гаражный вопрос

Решение главы администрации Находки об освобождении земельных участков под самовольно установленными контейнерами вызвало неоднозначную реакцию среди жителей города. Собственники металлических гаражей, установленных несколько лет назад на законно действующих охраняемых территориях, где в настоящее время в результате принятого постановления меняется арендатор, протестуют против более чем двукратного повышения арендной платы.

Митингующие выступают также против решения властей отдать этот вид бизнеса в одни руки, что приведет к монополии и диктату цен. Правда, новый арендатор, директор ООО ВПК Александр ВОТЧАЛ, известный в городе владелец автостоянки и центра автосервиса, который инициировал процесс перераспределения сфер влияния, обещает, что арендная плата будет повышаться только раз в году.

- Городской бюджет трещит по всем швам, и мы преследовали одну благую цель - пополнить его, - говорит новый арендатор более чем 30 участков, выделенных в городе под упорядоченные стоянки контейнеров. - Скажем, конкретно с этой территории должно ежемесячно уплачиваться прямых платежей 135 тыс. руб. Господин, который арендовал ранее эту территорию, два года не платил за землю, и сегодня должен в городскую казну 512 тыс. руб. (есть официальные документы налоговой инспекции и городской администрации). Кроме того, он не платил ни за одного работника социальный налог и страховые взносы.

Говоря о предстоящем решении программы, г-н Вотчал упоминает о скандале, связанном со строительством дома для молодых семей по губернаторской программе.

Тогда, чтобы вывезти с участка 35 контейнеров, понадобились 4 месяца и применение жестких мер. В результате краевая счетная палата наказала генерального подрядчика - МЖК на приличную сумму за задержку федеральной программы. Чтобы больше такого не повторилось, городской думой и правовым управлением администрации разработано положение о вывозе самовольно установленных контейнеров.

Как считает Наталья РЕМИЗОВА, один из членов инициативной группы, защищающей права владельцев гаражей, порядок в городе наводить необходимо, но начинать нужно с тех, кто установил их незаконно.

Митингующие собирают подписи на заявлении в ГУВД, чтобы защитить свои права и имущество. Заявления с протестом направлены в городскую администрацию, думу, прокуратуру, а также антимонопольный территориальный орган. Что касается реакции властей, то последние рекомендуют обращаться в суд и оспаривать действия администрации.