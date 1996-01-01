Сексуальный ликбез для начинающих

Вы думаете, что знаете, как обращаться со своим любимым или возлюбленной, когда переступаете порог спальни? Возможно, так оно и есть, если только вы не половой гигант, в объятия которого стремятся попасть многие представители противоположного пола. На деле партнеров классических мачо и типичных секс-бомб часто ждет разочарование: как правило, люди, от природы наделенные особой сексуальной привлекательностью, напрочь забывают о манерах поведения, когда дело доходит до кровати. Разочаровывая своих любовников чрезмерной напористостью или, наоборот, пассивностью, они рискуют со временем остаться в одиночестве. Тем, кто запутался и потерялся в мире большого секса, на помощь приходит специальное пособие по плотской любви.

Представители ведущих американских секс-изданий, Эм и Ло (Эмма ТЕЙЛОР и Лорели ШАРКЕЙ) опубликовали учебник по секс-этикету, пишет британский таблоид Sun. Они надеются, что их труд поможет сделать все свидания романтичными, а секс приятным и практичным. В книге содержатся рекомендации того, как уговаривать партнершу заняться любовью, рассказывается о ласках и интимных играх. Мы решили привести несколько наиболее интересных советов, которые помогут вам оказаться в постели на высоте.

Первый поцелуй

Запомните, первый поцелуй не должен выглядеть так, будто вы хищник, напавший на свою жертву. Не стоит зажимать объект своей страсти в железные тиски и увлажнять девичьи губы обильным слюноотделением.

Что делать

Поцелуй должен быть медленным, лучше всего для первого раза подойдет так называемый "французский", при котором следует погружать язык как можно глубже в рот партнерши.

Чего не следует делать

Не стоит на первом же свидании хватать свою подругу за зад, грудь и целоваться так, что жертва вашей страсти даже не сможет от вас оттолкнуться (так и задохнуться недолго!)

Собственно секс

Главное правило гласит: "Леди и джентльмены никогда не торопятся, они знают, что любое блюдо надо подавать неспешно и со вкусом". В сексе главное - атмосфера. Попробуйте создать ее, украсив помещение. Свечи, легкая музыка привнесут в ваши отношения нотки настоящей романтики. Если единственный доступный вам диск носит название "сборник для случайного секса" - избегайте показывать его подруге любой ценой. Срочно в магазин - за свечами и Бахом!

Что делать

Перед тем как лечь в постель, пофантазируйте совместно о том, чтобы вы могли сделать? Это может послужить хорошим началом для бурной ночи. Попробуйте раздразнить свою подругу, поиграйте в различные эротические игры... Только не забудьте снять носки, иначе дело будет провалено!

Чего не следует делать

Думайте о чем-нибудь романтичном. Многие девушки крайне негативно реагируют на мужчин, в глазах которых читается, что во время бурных постельных они думают о том, как недавно Роналдо забил гол...

Этикет оргазма

Современные леди и джентльмены знают, что оргазм - еще не финал и уж тем более не предел мечтаний и совершенства, когда дело касается постели. И помните, кувыркания под одеялом - это как гонки на трех ногах. Ваш партнер может не пересечь финишную черту без вашей помощи - не забывайте о нем!

Что делать

Помните, что у женщин фаза посторгазма длится намного дольше, чем у мужчин. Поэтому они еще некоторое время могут наслаждаться непосредственно половым актом. Не переживайте, если ваша подруга жалуется, что у нее никогда не было и вряд ли когда будет "это ощущение". (Правильно, женский оргазм - вообще миф!)

Чего не следует делать

Не мучайте женщину до полусмерти. Если она не в состоянии получить "пик удовольствия", не стоит стараться "вытрясти" из нее желаемый результат. Лучше помогите ей расслабиться. Не стоит корчить рожи в самый ответственный момент и орать о том, что наконец добрались до финиша.

После секса

Объятия после секса - это то, что отличает нас от животных, которые после "активных действий" в лучшем случае разбредаются по своим делам (в худшем - самка съедает самца!).

Что делать

Просто полежите спокойно пару минут. Погладьте волосы подруги, сделайте ей массаж ступней, например. Если на дворе уже глубокая ночь - можете смело вырубаться и спать.

Чего не следует делать

Не стоит валяться в постели слишком долго. Пролежав так пару часов, вам может захотеться еще! Если девушку никак не выпроводить, намекните, что сейчас придут родители. Если живете один - сошлитесь на водопроводчиков, которые скоро будут чинить кран.

Помимо указанных выше советов, авторы пособия рекомендуют разнообразить интимную жизнь, занимаясь этим в общественных местах, например, в офисе. Напоследок знойные американки напоминают, что без эстетики нет секса, а тем более любви - есть лишь животное спаривание, не способное доставить настоящего удовольствия.