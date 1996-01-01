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Из двоечников в отличники
Ни для кого не секрет, что российская система среднего образования далека от идеальной. В нашей стране в голову ребенка пытаются втиснуть массу знаний, особо не заботясь, усвоил ли что-нибудь школьник. Это приводит к тому, что в информационном плане ученик развивается только до пятого класса. А опросы среди школьников и выпускников средних учебных заведений, проведенные АНО "НИИ психологии и развития способностей", показали, что элементарную информацию, которую давала им школа, ребята (даже учащиеся элитных гимназий и лицеев) усвоили максимум на 15-20%.
Но самое главное - это "мертвые" знания, которые человек потом не может применить в реальной жизни. К тому же такая информация не развивает мировоззрение ребенка. А постоянное давление на детей и невозможность получения действительно важных знаний провоцируют появление психосоматических расстройств и рост агрессивности. Суровая статистика гласит, что только 20% учеников старших классов практически здоровы, остальные страдают различными хроническими заболеваниями.
Состояние здоровья школьников резко ухудшается при переходе к предметному обучению. В этот период у многих детей возникают всевозможные невротические расстройства. По мнению врачей, у 70% подростков 15-17 лет выявлены те или иные психические отклонения. Такие патологии возникают в основном у тех детей, для которых требования школьной программы оказались трудновыполнимыми. Словом, из всего этого следует, что необходим иной подход к проблеме образования.
И такую систему несколько лет назад разработал Центр развития человека, который был создан Российским государственным университетом физической культуры, спорта и туризма (РГАФК) и АНО НИИ психологии и развития способностей. Новая технология обучения работы с информацией основана на специальных несложных упражнениях, которые проводятся с высокой интенсивностью. С ее помощью развиваются скорость мышления, все виды памяти и внимание. Все это позволяет значительно поднять качество образования, снизить психическую напряженность, утомление, исключить стрессовые состояния и, наконец, привить любовь к учебе. Что, впрочем, неудивительно, ибо, если ребенок учится без напряжения, то рано или поздно он начнет получать удовольствие от получения новых знаний.
Так, с учащимися шестых-восьмых классов были проведены занятия по новой технологии. При этом в одной группе дети занимались 10 дней подряд по 2,5 часа, и еще 3 часа ежедневно посвящали выполнению домашних заданий. Во второй группе - в течение 1,5 месяцев 20 занятий по 3 раза в неделю с выполнением домашних заданий по часу в день.
В течение этого периода ребята выполняли упражнения, направленные на повышение скорости восприятия информации. Для этого школьников научили особому виду чтения, при помощи которого они за короткое время могли воспринимать очень большое количество новых слов. Кроме того, дети благодаря ежедневным тренировкам развили память и мышление. Попутно выполнялись упражнения на развитие устойчивости, концентрации, объема и распределения внимания.
По окончании курса было проведено общее тестирование. В результате все ребята увеличили скорость усвоения информации в 3-5 раз, а качество ее усвоения возросло в 1,4-3,4 раза. Теперь дети за один поход могли изучать информацию, объем которой в 10 раз превышал тот, что был до начала обучения.
Отметим: после завершения курса все школьники говорили, что стали себя гораздо лучше чувствовать. Все это наглядно подтверждает то, что технология, разработанная Центром развития человека, действительно работает и приносит свои плоды. И даже из самого запущенного (по мнению наших педагогов и психологов) ребенка можно сделать человека, который по уровню своего интеллектуального развития будет превышать своих сверстников. Как говорится, все в руках родителей.
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