"Эскорт памяти" спустя 60 лет

Пора охлаждения в отношениях между Россией и Китаем давно в прошлом. Сегодня наш ближайший на Дальнем Востоке сосед - Китайская Народная Республика - готов к плодотворному сотрудничеству и дружбе. Подтверждением тому служит открытие в китайской провинции Суйфэньхэ 11 мая 2005 года первого из серии восстановленных памятников советским воинам-освободителям, отстоявшим свободу и независимость Китая в годы Второй мировой войны. В торжественной церемонии приняли участие ветераны ВОВ из Приморья, которые приехали в Китай в составе "эскорта памяти" по местам боевой славы. Прием, который оказала ветеранам китайская сторона, превзошел все ожидания русских героев.

Еще на границе после упрощенной процедуры прохождения таможни на автопереходе "Пограничный" автобусы с ветеранами встречали с цветами китайские школьники, журналисты и представители мэрии города Суйфэньхэ. Коллективное фото на память - и "эскорт памяти", в котором наряду с ветеранами путешествовали представители приморской общественности, СМИ и творческой молодежи, двинулся в город.

В одной из лучших гостиниц Суйфэньхэ - "Сюй Шэн", имеющей статус правительственной, ветеранов уже ждали. Ковровая дорожка, рукопожатия, приветственные возгласы - так встретили русских героев жители китайской провинции. Обед состоялся в ресторане гостиницы на 16 этаже, откуда открывается чудесный вид на город. В вечернее время ресторан медленно вращается, чтобы его посетители могли рассмотреть Суйфэньхэ со всех сторон.

После обеда ветераны отправились на торжественную церемонию открытия памятника. Несмотря на рабочее время, на церемонии присутствовало много горожан. С приветственными речами выступили мэр Суйфэньхэ Сюй Гуанго, Генеральный консул России в городе Шэньян Станислав МУРАВСКИЙ, заместитель председателя департамента международного сотрудничества Александр ЧЕРНОУСОВ, заместитель главы Уссурийского района Владимир КЛОКОВ, российские ветераны.

Когда с памятника убрали красную накидку, взору присутствующих открылась стела с надписью "1945. Слава Красной Армии, освободившей Маньчжурию от японского ига" на русском и китайском языках. Память павших героев присутствующие почтили минутой молчания, под барабанный бой к памятнику возложили венки китайские пограничники и пионеры. Особенно трогательно было смотреть, как китайские дети отдавали салют павшим героям. У многих ветеранов в этот момент на глаза навернулись слезы. Русские дети из танцевального коллектива также возложили цветы к мемориалу, после чего к нему потянулись орденоносцы и официальные лица. Еще одно коллективное фото - и делегация отправилась закладывать Аллею дружбы. В посадке русским ветеранам помогали китайские дети и пограничники. Официальные лица орудовали лопатами наравне с остальными.

Bот как прокомментировал церемонию Станислав Муравский: "Я давно работаю в Китае и нигде не видел такого теплого отношения к нашим ветеранам, как здесь, в Суйфэньхэ. Хочется сказать огромное человеческое спасибо за то, что сделали сегодня мэр города и его жители. Они проделали работу по восстановлению памятника быстро и качественно. Мы все были свидетелями того, как трогательно прошла церемония. Участие детей в таких мероприятиях говорит о преемственности поколений. Такие встречи имеют большое значение как для китайцев, так и для нас, ведь на северо-востоке Китая погибло много наших солдат и офицеров. С китайской стороны вообще осталось всего 15 ветеранов, и мы их не забываем. Недавно в Шэньяне мы наградили их памятными медалями. Один из них, которому 94 года, даже сказал речь. Они были очень тронуты нашим вниманием".

Усталые, но счастливые после посадки деревьев участники делегации двинулись на совместный русско-китайский концерт. Хотя в зале было прохладно, зрителей разогревали "горячие" песни и танцы. Закончилось шоу "Катюшей", которую распевали на двух языках. Эту песню весь зал пел стоя.

На следующий день мэрия Суйфэньхэ организовала встречу российских и китайских ветеранов. Сидя друг против друга, они обменялись своими впечатлениями о войне, политике, жизни двух государств, вручили друг другу памятные сувениры. На встрече много говорилось о необходимости патриотического воспитания детей и молодежи. По словам заведующей кафедрой искусствоведения и филиалом ГИИ Минкультуры РФ, профессора, президента Центра русской культуры города Владивостока Галины АЛЕКСЕЕВОЙ, "самое главное - преемственность поколений, которую продемонстрировали китайцы. Связующим звеном между нашими народами должны стать культура и молодежь". Девушки в национальных костюмах со словами "долгие лета" вручили китайским ветеранам книги о Владивостоке и российский шоколад. "Пусть он согреет ваши сердца", - сказала Галина Алексеева. А представитель Фонда поддержи деловых инициатив "Приморье", который по поручению краевой администрации и лично губернатора Приморского края Сергея ДАРЬКИНА является организатором поездок российских ветеранов в КНР, поздравил китайских ветеранов с Победой и вручил в знак дружбы сувениры с символикой Владивостока.

Культурная программа завершилась обзорной экскурсией по городу, посещением музея города Суйфэньхэ и выставки картин. Всем участникам русской делегации выдали значки, на которых на китайском было написано: "60 лет Победе". На эти значки обращали внимание даже в магазинах - делали скидки. Ведь, как известно, Суйфэньхэ славится как город шоппинга. Несмотря на насыщенную программу, ветераны успели купить подарки своим детям и внукам и, довольные, отправились домой.

По словам Александра ЧЕРНОУСОВА, "приятно, что инициатива краевой администрации имеет такой широкий отклик, особенно активно нам помог Фонд "Приморье". При его содействии предполагается ежегодно организовывать такие визиты по памятным местам, приводить в порядок русские памятники на территории Китая.

60 лет - значительная дата, чтобы посмотреть, что мы сделали за это время, что сделали другие народы. Усилия администрации края сегодня направлены на то, чтобы донести до молодого поколения великую радость, которую испытывал наш народ 60 лет назад. Вместе с нами сражался и китайский народ. Хочется, чтобы эта память жила и в сердцах других народов, так же как в сердцах китайцев. Аллея дружбы и памятники позволят как можно дольше эту память сохранить".

Ветераны войны также искренно благодарили губернатора Приморья и Фонд "Приморье". Председатель городского Совета ветеранов Яков КАН сказал: "Спасибо губернатору и Фонду "Приморье" за то, что они организовали такую встречу. В прошлом между СССР и Китаем было охлаждение отношений, и я рад, что оно завершилось. Китайский народ сегодня относится все с большим и большим уважением к россиянам. Недавно мы встречались с китайским консулом, такой теплоты я не ожидал. Он замечательный человек, действительно расположенный душой к русским. Так что такие встречи нужны и важны. Вот мне 85 лет, а я в этой поездке помолодел лет на десять".

И правда, глядя на ветеранов, сложно было сказать, что многим уже за 80 лет. Даже речи они говорили без микрофонов, хватало своего голоса.

Михаил КОЖУХОВСКИЙ участвовал в войне с японцами на территории нынешнего города Суйфэньхэ в составе пятой армии 182-й дивизии 297-го стрелкового полка и получил за это благодарность Сталина. Ему тогда было всего семнадцать. "9 августа 1945 года наша дивизия вошла на территорию Суйфэньхэ. И вот спустя почти 60 лет я приехал сюда вновь. Главное, что потрясло меня - как изменился город за эти годы. Я не перестаю удивляться трудолюбивости китайского народа. Я хорошо помню тот день, когда мне лично пришлось переходить здесь китайскую границу. Я помню разрушенные и брошенные китайские села, жители которых скрывались от японцев в сопках и лесах. Когда мы их освободили, китайцы выходили и благодарили нас, а мы делились с ними всем, что было в солдатском вещмешке. Ни вам, ни нам не нужна война, и мы сделаем все, чтобы наши внуки ее не допустили. Сегодня нам необходимо развивать экономические отношения между нашими странами".

Среди ветеранов приехала и Нина ПЕГОВА, которая в 16 лет ушла на войну и была ранена. "Приятно то, что Фонд "Приморье" всегда оказывает нам помощь, поздравляет нас, ветеранов, с праздниками".

Благодаря работе Фонда "Приморье" ветераны получили возможность посещения торжественной церемонии, в короткие сроки удалось решить организационные вопросы с китайской стороной, ведется подготовка программы торжественных мероприятий в рамках Дней Мира на Тихом океане.

По словам представителя департамента социального развития и средств массовой информации краевой администрации Татьяны ТАБУНЩИКОВОЙ, подобные "эскорты памяти" уже прошли по городам Северной Кореи и Китая. 3 мая эскорты ушли в КНР (Хутоу) и КНДР (Чондин). Еще в январе, во время официального визита в уезд Дуннин (КНР), губернатор Сергей Дарькин посетил место захоронения советских воинов, погибших во время Второй мировой войны, и открыл памятную доску на мемориале Славы. Этот памятник был отреставрирован по его распоряжению.

Большое внимание сегодня уделяется ремонту и реставрации всех памятников воинам. Всего на территории иностранных государств находится более 400 захоронений воинов Советской армии, погибших в годы войны (в КНР - 50 памятников, КНДР - 344 отдельных и 15 братских могил).

Открытие памятника 11 мая - первый шаг в рамках масштабной российско-китайской программы, приуроченной к 60-летию окончания войны, в которой СССР и КНР были союзниками, и Дням Мира на Тихом океане. В рамках ежегодной программы планируется комплекс мероприятий, направленных на укрепление взаимоотношений двух государств, налаживание культурных связей, активизацию сотрудничества двух стран. Уже в августе и сентябре этого года, во время празднования Дней Мира на Тихом океане, будут открыты три памятника воинам Красной армии, павшим на китайской земле в Дунине, Даляне и Суйфэньхэ. В дальнейшем планируется приглашать приморских ветеранов в Китай два раза в год - в мае, в дни празднования годовщины Победы в Великой Отечественной, и в сентябре. Для уже глубоко пожилых ветеранов, которых осталось в Приморье совсем немного, такие поездки - отдушина.

У нас часто вспоминают о стариках только в дни празднования годовщины Победы. Губернатор Сергей Дарькин не раз подчеркивал, как важно сохранить память о каждом советском воине, отдавшем жизнь за Победу. Поэтому праздничные мероприятия 9 мая не закончились. В сентябре Приморье активно готовится отметить 60-летие окончания Второй мировой войны. Отрадно, что спустя 60 лет после Победы над фашизмом, который угрожал мировому благополучию, Фондом развития деловых инициатив "Приморье" запланирована ежегодная программа выезда ветеранов к местам боевой славы, приведение в порядок захоронений советских воинов. Ведь именно здесь, на Дальнем Востоке России, практически закончилась самая кровопролитная в истории человечества война.